El habitual '9' titular del equipo de Scaloni no aparece en la formación para el debut de hoy. El motivo.

La Selección Argentina iniciará este martes su camino rumbo al bicampeonato tras el título conseguido cuatro años atrás. Argelia será su primer contendiente, en una carrera donde todos querrán arrebatarle el título. Esta tarde, se estrenan en el Mundial 2026, dando apertura al Grupo J, una zona que dará que hablar y analizar.

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En la antesala del estreno de la ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni confirmó la formación con la que su equipo saldrá a la cancha a disputar el primer partido del torneo. Allí, aparece una gran sorpresa: Julián Álvarez no será el ‘9’ titular para enfrentar a Argelia en, a priori, su encuentro más difícil de esta ronda de la competición.

El centrodelantero que juega en Atlético Madrid, quedó afuera del equipo para el debut de este martes. La decisión tiene que ver con que recién se recupera de una lesión en el tobillo, y aún no ha tenido suficientes prácticas como para comenzar. De hecho, no jugó ninguno de los amistosos previos al Mundial 2026.

Julián Álvarez no sale a la cancha de entrada [Foto: Getty]

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Buscado por Barcelona y Real Madrid en este mercado de verano, Julián Álvarez llega a la Copa del Mundo con muchas cosas dando vueltas en su cabeza. Lo cierto es que iniciará el torneo en el banco de suplentes, y buscando ir sumando minutos de a poco. El DT confirmó que está diponible, pero no para ser titular.

En condiciones normales, la ‘Araña’ es un indiscutido dentro del once de la Selección Argentina, y así lo fue a lo largo de todo el proceso para el Mundial 2026. En estas circunstancias, Lautaro Martínez será su reemplazante en el equipo: el capitán y goleador del Inter de Milán tendrá una buena prueba para ganarse el puesto.

Julián Álvarez se encuentra inactivo desde principios de mayo, cuando en la semifinal entre el Atleti y Arsenal salió sustituido por esa lesión de tobillo. Desde entonces, se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada con su club y dos partidos con Argentina. Hoy ante Argelia, vuelve pero quizás ingresando en el complemento.