¿Por qué no juega Julián Álvarez en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

El delantero del Atlético de Madrid no fue titular en el primer partido ante Argelia y ahora vuelve a brillar por su ausencia contra Austria.

La Selección Argentina enfrenta a Austria desde las 11:00 hs (CDMX) por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. El equipo comandado por Lionel Scaloni puede abrochar este mismo lunes su clasificación a 16avos de final, pero el once titular no cuenta con todas sus figuras.

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Una de las ausencias más resonantes es la de Julián Álvarez. El atacante de 26 años fue una de las estrellas de Argentina en Qatar 2022 y se perfilaba como el ‘9’ indiscutido en el Mundial 2026. Sin embargo, vuelve a quedar afuera de la alineación inicial.

Julián Álvarez sumó minutos ante Argelia en el segundo tiempo (Getty Images)

¿Por qué Julián Álvarez no juega en Argentina vs. Austria?

Julián fue relegado nuevamente al banco de suplentes debido a que no llegó al Mundial 2026 al 100% desde lo físico. La Araña terminó la temporada con un esguince en el tobillo izquierdo que le hizo perderse los dos amistosos de preparación.

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Por este mismo motivo es que fue suplente en el debut mundialista ante Argelia (ingresó a los 55 minutos) y Lionel Scaloni decidió que empiece el duelo ante Austria otra vez en el banco de suplentes. Sin embargo, todo apunta a que volverá a ingresar.

Al igual que en el estreno, su lugar en el once inicial será ocupado por Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán que llegó a la Copa del Mundo como campeón de la Serie A y la Coppa Italia.