Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Aston Villa por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Sevilla y Aston Villa se enfrentan este viernes 2 de octubre por el partido correspondiente a la XV edición del Trofeo Antonio Puerta. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla y comienza a partir de las 12:30hs (Ciudad de México) / 20:30hs (España).
Este partido sirve como homenaje a la memoria de Antonio Puerta y como una exigente prueba de mitad de temporada o parón en el calendario europeo. Ambas escuadras se miden en Nervión buscando mantener el ritmo competitivo con sus plantillas principales.
¿Por dónde ver el partido?
El cruce entre Sevilla y Aston Villa de este viernes 2 de octubre se puede ver en México, España y la región a través de los siguientes canales de TV y plataformas digitales:
- México: Sevilla FC+ (sitio oficial y app) / Disney+ / ESPN (plataformas con transmisiones especiales)
- España: Canal Sur TV, Canal Sur Más y Sevilla FC+
- Reino Unido: VillaTV (plataforma oficial del Aston Villa)
- Sudamérica: Sevilla FC+ / Disney+ Premium
- Estados Unidos: Sevilla FC+ / ViX
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del conjunto hispalense, el Sevilla FC de Luis García Plaza disputa un emotivo compromiso ante su afición en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo nervionense busca aprovechar la cita internacional para dar minutos a sus futbolistas estelares y afianzar la estructura táctica.
Por su parte, el Aston Villa, dirigido por el técnico español Unai Emery —quien cuenta con un recordado y exitoso paso por el banquillo sevillista—, regresa a suelo andaluz para medirse ante un rival de jerarquía continental. Los Villanos llegan a esta prueba con la intención de mantener la alta intensidad de juego en el plano internacional.
En sintesis
- Sevilla y Aston Villa disputan el Trofeo Antonio Puerta este viernes 2 de octubre.
- Ramón Sánchez-Pizjuán es sede del partido homenaje a partir de las 12:30 horas CDMX.
- Unai Emery regresa a Sevilla para dirigir al Aston Villa en este encuentro internacional.