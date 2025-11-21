Luego de algunos torneos con indicios positivos, Atlas volvió a fracasar estrepitosamente al haberse quedado fuera del ‘top diez’ del Torneo Apertura y así, sin posibilidades de clasificar a fase final. Ante este escenario, la directiva es consciente que un escenario de estas características no puede reiterarse a corto plazo y por ello se ha puesto manos a la obra para conseguir fichajes.

En este sentido, hace instantes se ha destapado el nombre de una potencial incorporación de los ‘Zorros’ que llegaría desde Sudamérica. Según reveló el reconocido portal RTI Esporte, Carlinhos sería el primer refuerzo de los rojinegros para el 2026. El sitio brasileño contempla la negociación como a punto de concretarse para que arribe la primer cara nueva a equipo.

Se trata de un centrodelantero brasileño de 28 años de edad, que pertenece al poderoso Flamengo de Brasil, pero que la última temporada estuvo cedido a préstamo en el Vitoria. Si bien el préstamo en ese club vence a fin de año, el ‘Mengao’ podría repatriarlo antes de tiempo para así poder vender al jugador al Atlas, que lo ficharía a través de una transferencia definitiva.

Carlinhos llegó como recambio a Pedro en Flamengo [Foto: Getty]

Carlos Moisés da Lima, más conocido como ‘Carlinhos’, se formó en las fuerzas básicas del Corinthians, y luego ha tenido un recorrido importante en el ascenso de Brasil hasta llegar a Flamengo: ha pasado por Oeste FC, Gremio Novorizontino, Vila Nova FC, Santo André, Camboirú FC, Marcilio Dias, Nova Iguacú, Audax RJ y Juventus SP, todos equipos de la Serie B y Serie D de su país natal.

Su llegada al equipo de Río de Janeiro tuvo un contexto muy particular: el que recomendó su contratación al ‘Mengao’ fue ¡Tité!, quien durante muchos años fue el entrenador principal de la Selección de Brasil, que ante una lesión de Pedro y sin Gabigol, aconsejó al club su incorporación, según ha sabido revelar Bolavip Brasil. Sin embargo, las cosas no han salido como él ha querido en Flamengo.

Aunque su desembarco en el rubro-negro tuvo gran expectativa, su adaptación no fue sencilla dadas las estrellas con las que tenía que competir. Además, en Brasil aseguran que el fallecimiento de su madre significó un golpe anímico importante y un punto de quiebre en su estadía en el club. Luego, vivió episodios como actos racistas que afectaron también sus días en el gigante de Río. Más allá de que su paso por Flamengo fue fugaz, su afición guarda un buen recuerdo de él.

A lo largo de su carrera, hay algo que Carlinhos sigue buscando y pretende encontrar en Atlas si se hace oficial su fichaje: regularidad y continuidad. En total, suma 32 goles y 3 asistencias en 134 juegos disputados entre 12 clubes diferentes, con un balance de 7106 minutos jugados. En su último equipo, Vitoria, marcó 4 tantos en 756 minutos, repartidos en 23 presentaciones.

