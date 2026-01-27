¿Por qué no juega Nico Paz en Fiorentina vs. Como por la Copa Italia 2025-26?

Fiorentina y Como se enfrentan este martes 27 de enero por los octavos de final de la Copa de Italia 2025-26. El partido se disputa en el Estadio Artemi Franchi y el juego comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Ambos equipos se encuentran en realidades distintas, al menos en lo que respecta a la Serie A. Una de las noticias que más llamaron la atención es que Nico Paz, la principal figura del Como y una de las estrellas de Italia, no está presente en la alineación titular.

¿Por qué Nico Paz no es titular?

Cesc Fábregas decidió dejar a Nico Paz en la banca considerando que es un partido de Copa de Italia. La última vez que el argentino empezó un juego como suplente fue el de 3 enero, cuando el Como se enfrentó con Udinese por la Jornada 18 de la Serie A.

Nico Paz lleva 23 partidos disputados con Como, en los que convirtió 8 goles y brindó 6 asistencias. El enganche es una de las principales figuras en Italia y Cesc Fábregas prefiere que descanse. Además el técnico también sentó a Máximo Perrone y a Martin Baturina, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Fiorentina y Como se enfrentan en el Artemio Franchi por un lugar en los cuartos de final de la Copa de Italia. El equipo que avance de ronda se enfrentará con el Napoli, equipo que derrotó a Cagliari en octavos de final.

En síntesis

Nico Paz inicia como suplente por decisión técnica de Cesc Fábregas para darle descanso.

El volante argentino registra 8 goles y 6 asistencias en 23 partidos con Como.

El ganador de la llave enfrentará al Napoli en cuartos de Copa Italia.