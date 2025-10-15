León perdió la oportunidad de ir al Mundial de Clubes después de que Grupo Pachuca admitiera en una hoja membretada que eran una multipropiedad; ante el TAS su apelación no fue válida y así fue como James Rodríguez se quedó sin ir a esta competencia. Ahora ante el regreso de Ignacio Ambriz al equipo, Jesús Martínez hizo comentarios que encendieron a la afición y pidieron la separación de este grupo.

Publicidad

Publicidad

Jesús Martínez exhibió a Nacho y a Matosas

Este lunes, Martínez dio unas declaraciones en las que dejó ver que uno de sus directores técnicos en León les había robado, supuestamente omitió el nombre, pero anteriormente la prensa ya había mencionado que se trataba de Gustavo Matosas, el único DT que les ha dado un bicampeonato en sus vitrinas, por lo que los seguidores se lo reclamaron.

ver también “Estuvo a punto de firmar”: Hermosillo confirma qué equipo estuvo cerca de evitar que James Rodríguez y Nacho Ambriz se unieran en León

Pero eso no fue todo, sino que además mencionó que Nacho Ambriz, quien recién llegó a tomar el banquillo, se había ido equivocadamente y lo exhibió ante su afición como alguien que dejó al equipo y ahora tuvo que regresar pidiendo perdón. Esto desde luego terminó por encender los ánimos de los seguidores esmeraldas, quienes pedían la separación de la institución.

Publicidad

Publicidad

Para muchos, las palabras que dio de manera pública Jesús Martínez no fueron las correctas, porque evidenció situaciones que no muchas veces se dicen en el futbol. Además, volvió a admitir que son una multipropiedad y que ellos son los que deciden por encima de los directores técnicos, mostrando que poco importa lo que desde el banquillo se diga en cuestión de fichajes y toma de decisiones.

La molestia de los aficionados de León fue más allá que le pidieron a su presidente de equipo que tomara las riendas del equipo, pero hay quienes coinciden en que sería imposible porque es su papá quien lidera el grupo y que además se ve que Martínez Jr. tiene poco interés en el proyecto de La Fiera, por lo que hay quienes auguran una mejora en el plantel.

Publicidad