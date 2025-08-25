Club América sigue a paso firme en el Torneo Apertura 2025. Más allá de que en las últimas semanas se habló de una supuesta crisis por algunos bajos rendimientos, lo cierto es que Las Águilas mantienen su invicto y siguen demostrando jerarquía. Este domingo derrotaron 4-2 a Atlas en Guadalajara, alcanzando su cuarta victoria en seis partidos disputados (4 triunfos y 2 empates), lo que les permite ubicarse en la segunda posición de la tabla, apenas por detrás de Rayados de Monterrey.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Allan Saint-Maximin, el flamante refuerzo francés que llegó en este mercado de pases. El ex jugador del Newcastle ingresó en la segunda mitad y no tardó en dejar su huella, marcando un gol clave para que América pudiera dar vuelta el partido y encaminarse hacia una nueva victoria en la Liga MX.

La actuación de Saint-Maximin no solo desató la alegría en la afición azulcrema, sino que también encendió el debate en redes sociales. En la publicación oficial del club tras el triunfo, un aficionado de Cruz Azul lanzó un fuerte mensaje contra el arbitraje y el propio América, acusándolos de recibir ayudas.

“Ven cómo Aguilai y el Gato les ayudan descaradamente, por eso nunca serán tomados en serio, son unas r*** de m**** que juegan con sus propias reglas. Agradecido de no ser de esa c***** de equipo, dan mucho asco”, expresó el seguidor de La Máquina.

La respuesta de Saint-Maximin que sorprendió a todos

Lo más llamativo de la noche no estuvo dentro de la cancha, sino en lo que ocurrió después del partido en redes sociales. Saint-Maximin, que ya se había ganado a los aficionados con su gol en el debut, decidió responderle directamente al aficionado cementero y su comentario se volvió viral en cuestión de minutos.

¿Qué dijo el francés? Con mucha ironía y contundencia, Saint-Maximin escribió: “La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”. Un mensaje potente que generó miles de reacciones y que dejó en claro que el jugador no solo promete dentro del campo, sino que también sabe cómo generar impacto fuera de él.

