Marco Antonio Ortiz se vio nuevamente envuelto en polémicas al dirigir un partido del América. En esta ocasión, el silbante quedó en el ojo de la tormenta por pitar dos penaltis a favor de las Águilas en la victoria de la escuadra de André Jardine por 4-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco por la sexta fecha del Apertura 2025.

Este hecho motivó la reacción de Fernando Guerrero, ex árbitro y actual analista en TUDN. Al respecto, el Cantante escribió un contundente mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter) mediante el cual advirtió a la Comisión de Árbitros y señaló que el organismo está poniendo en riesgo la carrera de su otrora colega al designarlo en partidos del conjunto azulcrema.

“Marco el Gato Ortiz nuevamente envuelto en la polémica arbitral. ¿A caso no hay alguien en la Comisión de Árbitros que se dé cuenta que no es sano para la carrera de un árbitro exponerlo tantas veces con el equipo América. ¿No tienen más opciones?. Protejan a sus árbitros, están acabando con la carrera de Marco”, manifestó.

Cabe recordar que esta fue la segunda oportunidad en la que el colegiado de 37 años dirigió al América en el Apertura 2025 de la Liga MX. Anteriormente pitó en la victoria de los de Coapa por 3-1 ante Xolos por la Jornada 2, juego en el cual también le otorgó la pena máxima a los capitalinos por falta de Aaron Mejía contra Sebastián Cáceres.

Los números de Marco Antonio Ortiz con América

Según los datos del portal Transfermarkt, Marco Antonio Ortiz impartió justicia en 37 partidos del América a lo largo de su carrera. El saldo es de 20 victorias, nueve empates y ocho derrotas para las Águilas, con el dato de que amonestó a 91 y expulsó a cuatro futbolistas azulcremas, mientras que sus oponentes vieron la amarilla en 95 oportunidades y la roja en cinco ocasiones, con un expulsado por doble amonestación.

Marco Antonio Ortiz le pitó siete penales a favor al América en los últimos seis partidos. (Imago7)

En tanto, pitó ocho penales a favor del equipo de la capital nacional, con siete en los últimos 6 partidos, mientras que convalidó cinco penas máximas para los rivales del América.

