¿Hay prórroga en Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

Barcelona y Real Madrid se están enfrentando en Arabia Saudita por la gran final de la Supercopa de España 2026, en un partido que hasta el momento ha tenido muchísimas emociones y un ritmo frenético. El escenario es inmejorable y la expectativa es máxima, con dos equipos que salen a buscar el título sin especular.

Publicidad

Publicidad

El primer tiempo fue simplemente una locura. Culés y merengues se van al descanso empatando 2-2, luego de una ráfaga de goles que mantuvo a todos en vilo. A los 36 minutos llegó el 1-0 para el equipo de Hansi Flick, pero la respuesta no tardó en llegar.

A los 47’, Vinícius Júnior igualó el marcador para el Real Madrid, aunque apenas dos minutos después, a los 49’, Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona. Sin embargo, el Madrid reaccionó de inmediato y a los 51’ apareció nuevamente el gol para dejar todo igualado antes del entretiempo.

En el segundo tiempo, el desarrollo del partido confirma lo visto en la primera mitad: el encuentro está para cualquiera. Ambos equipos generan situaciones, atacan constantemente y van en búsqueda del gol que les permita quedarse con el trofeo, sin bajar la intensidad ni el nivel de juego.

Publicidad

Publicidad

¿Habrá prórroga si empatan Barcelona y Real Madrid?

Esta es la gran pregunta que muchos se hacen mientras avanza la final. La respuesta es clara: no habrá tiempo extra. Si el partido termina empatado, ya sea 2-2 o con más goles, la definición será directamente por penales para conocer al campeón de esta edición de la Supercopa de España.

Cabe recordar que el último campeón fue el Barcelona, que justamente venció al Real Madrid en la edición anterior. Ahora, una vez más, todo está en juego y el título podría definirse desde los doce pasos si ninguno logra romper la igualdad en el tiempo reglamentario.