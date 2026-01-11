Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUPERCOPA DE ESPAÑA

¿Hay prórroga en Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

El Clásico español por la final de la Supercopa de España que se está jugando en Arabia Saudita, no está decepcionando para nada.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa.
© Getty ImagesBarcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa.

Barcelona y Real Madrid se están enfrentando en Arabia Saudita por la gran final de la Supercopa de España 2026, en un partido que hasta el momento ha tenido muchísimas emociones y un ritmo frenético. El escenario es inmejorable y la expectativa es máxima, con dos equipos que salen a buscar el título sin especular.

Publicidad

El primer tiempo fue simplemente una locura. Culés y merengues se van al descanso empatando 2-2, luego de una ráfaga de goles que mantuvo a todos en vilo. A los 36 minutos llegó el 1-0 para el equipo de Hansi Flick, pero la respuesta no tardó en llegar.

A los 47’, Vinícius Júnior igualó el marcador para el Real Madrid, aunque apenas dos minutos después, a los 49’, Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona. Sin embargo, el Madrid reaccionó de inmediato y a los 51’ apareció nuevamente el gol para dejar todo igualado antes del entretiempo.

En el segundo tiempo, el desarrollo del partido confirma lo visto en la primera mitad: el encuentro está para cualquiera. Ambos equipos generan situaciones, atacan constantemente y van en búsqueda del gol que les permita quedarse con el trofeo, sin bajar la intensidad ni el nivel de juego.

Publicidad

¿Habrá prórroga si empatan Barcelona y Real Madrid?

Esta es la gran pregunta que muchos se hacen mientras avanza la final. La respuesta es clara: no habrá tiempo extra. Si el partido termina empatado, ya sea 2-2 o con más goles, la definición será directamente por penales para conocer al campeón de esta edición de la Supercopa de España.

Cabe recordar que el último campeón fue el Barcelona, que justamente venció al Real Madrid en la edición anterior. Ahora, una vez más, todo está en juego y el título podría definirse desde los doce pasos si ninguno logra romper la igualdad en el tiempo reglamentario.

Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona 2-2 Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

ver también

Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona 2-2 Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Real Madrid por la final de la Supercopa
Futbol Internacional

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Real Madrid por la final de la Supercopa

¿Por qué no juegan Ferrán Torres y Rashford en Barcelona vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Ferrán Torres y Rashford en Barcelona vs. Real Madrid?

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?

La amenaza que recibió Gerson en su primer día como jugador de Cruzeiro
Futbol Internacional

La amenaza que recibió Gerson en su primer día como jugador de Cruzeiro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo