Heidenheim vs. Bayern Munich: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

Heidenheim y Bayern Múnich se enfrentan este martes 18 de agosto por el último amistoso de pretemporada. El equipo de Vincent Kompany buscará cerrar su preparación con otra victoria antes del inicio oficial de la temporada.

Heidenheim y Bayern Múnich se ven las caras este martes 18 de agosto en un vibrante encuentro amistoso internacional. El partido de pretemporada se disputará en el Voith-Arena y comenzará a partir de las 10:00 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este choque servirá como la última gran prueba de preparación para el Bayern Múnich antes del arranque de sus competiciones oficiales en el curso 2026/27.

¿Por dónde ver el partido?

El enfrentamiento entre Heidenheim y el Bayern Múnich se podrá seguir en México y el resto de Latinoamérica a través de las plataformas digitales oficiales del conjunto bávaro, principalmente mediante FC Bayern TV PLUS y los canales del club.

México: FC Bayern TV PLUS y YouTube (FC Bayern)

FC Bayern TV PLUS y YouTube (FC Bayern) Centroamérica: FC Bayern TV PLUS

FC Bayern TV PLUS Sudamérica: FC Bayern TV PLUS

FC Bayern TV PLUS Estados Unidos: FC Bayern TV PLUS

FC Bayern TV PLUS España: FC Bayern TV PLUS

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Alineaciones del partido

Heidenheim: Frank Feller, Oualid Mhamdi, Patrick Mainka, Tim Siersleben, Jonas Föhrenbach, M. Costly, Marvin Pieringer, Jan Schöppner, Adrian Beck, Mathias Honsak y Budu Zivzivadze.

Frank Feller, Oualid Mhamdi, Patrick Mainka, Tim Siersleben, Jonas Föhrenbach, M. Costly, Marvin Pieringer, Jan Schöppner, Adrian Beck, Mathias Honsak y Budu Zivzivadze. Bayern Múnich: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Tim Binder, Arijon Ibrahimović y Luis Díaz.

La actualidad de ambos equipos

El Heidenheim encara este compromiso internacional en casa buscando afinar detalles en su estructura colectiva. El conjunto local quiere aprovechar el calor de su afición en el Voith-Arena para plantarle cara a uno de los gigantes europeos e imponer intensidad desde el primer minuto.

Por su parte, el Bayern Múnich llega a este último choque de pretemporada con la firme intención de cerrar su preparación estival de forma positiva. Tras probar variantes en el once y darle rodaje a sus principales refuerzos, la escuadra bávara buscará un rendimiento dominante que le permita llegar con ritmo competitivo óptimo al inicio del nuevo curso.

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