¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones

Este martes 28 de octubre es jornada de buen futbol en Medio Oriente. Al-Nassr y Al-Ittihad se verán las caras por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones, competencia que busca darle otro posibilidad a los equipos de Arabia Saudita de conquistar un título. En ese sentido, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre un duelo que promete un interesante espectáculo.
Por el lado de Al-Nassr, se espera que la presencia de Cristiano Ronaldo sea la más destacada. El portugués continúa en su carrera hacia los 1.000 goles, por lo que cualquier oportunidad es propicia para agrandar sus registros personales. Además, el luso estaría acompañado de figuras estelares del calibre de Joao Félix y Sadio Mané.
En Al-Ittihad no hay demasiado para envidiar si se tiene en cuenta que Karim Benzema, N’Golo Kanté y Moussa Diaby estarán en la otra mitad del campo. Por nombres como estos, se imagina un encuentro que cumpla con lo que se espera y que el show esté a la altura de las expectativas.
Desde las 12:00hs del Centro de México, 13:00hs en Bogotá y 15:00hs en Buenos Aires, dos de los equipos más fuertes de Arabia Saudita estarán jugando buscando la clasificación a los cuartos de final. Para cualquiera que quede fuera de competencia será un duro golpe, ya que se trata de instituciones que han invertido millones buscando conseguir un título.
La alineación de Al-Nassr para enfrentar a Al-Ittihad
- Nawaf Al-Aqidi
- Nawaf Boushal
- Iñigo Martínez
- Mohamed Simakan
- Ayman Yahya
- Kingsley Coman
- Abdul Al-Khaibari
- Angelo Gabriel
- Sadio Mané
- Cristiano Ronaldo
- Joao Félix
DT: Jorge Jesús.
La alineación de Al-Ittihad para medirse con Al-Nassr
- Hamed Al-Shanqiti
- Ahmed Al-Julaydan
- Danilo Pereira
- Saad Al-Mousa
- Mario Mitaj
- Mahamadou Doumbia
- Houssem Aouar
- N’Golo Kanté
- Fabinho
- Moussa Diaby
- Karim Benzema
DT: Sergio Conceicao.