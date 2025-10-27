Este martes 28 de octubre se disputa uno de los grandes partidos entre dos de los equipos más importantes de Arabia Saudita. Al-Nassr y Al-Ittihad se ven las caras por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones, en un juego que inicia a las 12:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

El equipo de Cristiano Ronaldo busca avanzar a los cuartos de final de la competición. Sin embargo, Al-Nassr tendrá enfrente a un rival con muchas figuras como lo son Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho y Houssem Aouar, entre otros futbolistas destacados.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario de Julián Quiñones en Arabia Saudita

¿Cómo ver Al-Nassr vs. Al-Ittihad en México?

Por desgracia para los aficionados que quieren seguir a Cristiano Ronaldo, el partido de Al-Nassr contra Al-Ittihad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones no es transmitido en ningún canal o plataforma oficial en México, por lo que tendrán que buscar vías alternativas para observarlo.

Al igual que en México, en Centroamérica y en Sudamérica tampoco se podrá seguir el partido de manera oficial, excepto en Brasil que podrá verse a través del canal GOAT. Por su parte, en España será transmitido en Movistar Liga de Campeones y Movistar.

Publicidad

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Al-Nassr viene de ganarle por 2-0 a Al-Hazm el sábado pasado por la Saudi Pro League. El conjunto de Cristiano Ronaldo es el líder en solitario del torneo con 100% de efectividad, ya que ganó los seis partidos que disputó hasta el momento en la competición.

Por su parte, Al-Ittihad perdió por 2-0 con Al-Hilal el fin de semana en lo que fue un duelo entre dos colosos de Arabia Saudita. El equipo de Karim Benzema no se encuentra en un gran momento, por lo que en la previa el Al-Nassr aparece como favorito en este duelo.

En síntesis

Cristiano Ronaldo juega para el equipo Al-Nassr contra Al-Ittihad en Copa del Rey de Campeones.

El partido de octavos de final entre Al-Nassr y Al-Ittihad no puede verse de manera oficial en México

Al-Ittihad cuenta con figuras como Karim Benzema, N’Golo Kanté y Fabinho.

Publicidad