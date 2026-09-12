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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Khaleej por la Saudi Pro League 2026-27

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Khaleej en la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Cristiano Ronaldo se espera que sea titular
© Getty ImagesCristiano Ronaldo se espera que sea titular

Este sábado 12 de septiembre se disputa la Jornada 7 de la Saudi Pro League 2026-2027. El Al-Nassr busca mantener el paso firme en los primeros puestos de la tabla cuando visite al Al-Khaleej a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.

El Al-Khaleej llega con la urgencia de sumar de a tres en casa. Ubicado en la parte baja de la clasificación tras un inicio complejo, el conjunto local intentará cortar una racha negativa histórica frente a uno de los contendientes de la liga.

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Por su parte, el Al-Nassr ganó cinco de los seis disputados en la Saudi Pro League y está en plena pelea por la cima con una ofensiva renovada y temible. El equipo visitante busca asegurar otra victoria fuera de casa con Cristiano Ronaldo como principal referente en el ataque.

La probable alineación de Al-Khaleej

  • Anthony Moris
  • Saeed Al-Hamsal
  • Kiki Kouyaté
  • Mohammed Al-Khabrani
  • Pedro Rebocho
  • Dimitris Kourbelis
  • Omar Mascarell
  • Angelo Fulgini
  • Kostas Fortounis
  • Musa Barrow
  • Joshua King

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Nawaf Boushal
  • Mohamed Simakan
  • Íñigo Martínez
  • Abdulelah Al-Amri
  • Abdullah Al-Khaibari
  • Samú Costa
  • Kingsley Coman
  • Ângelo Gabriel
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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