El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Khaleej en la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Este sábado 12 de septiembre se disputa la Jornada 7 de la Saudi Pro League 2026-2027. El Al-Nassr busca mantener el paso firme en los primeros puestos de la tabla cuando visite al Al-Khaleej a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.

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El Al-Khaleej llega con la urgencia de sumar de a tres en casa. Ubicado en la parte baja de la clasificación tras un inicio complejo, el conjunto local intentará cortar una racha negativa histórica frente a uno de los contendientes de la liga.

Por su parte, el Al-Nassr ganó cinco de los seis disputados en la Saudi Pro League y está en plena pelea por la cima con una ofensiva renovada y temible. El equipo visitante busca asegurar otra victoria fuera de casa con Cristiano Ronaldo como principal referente en el ataque.

La probable alineación de Al-Khaleej

Anthony Moris

Saeed Al-Hamsal

Kiki Kouyaté

Mohammed Al-Khabrani

Pedro Rebocho

Dimitris Kourbelis

Omar Mascarell

Angelo Fulgini

Kostas Fortounis

Musa Barrow

Joshua King

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La probable alineación de Al-Nassr