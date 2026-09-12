Este sábado 12 de septiembre se disputa la Jornada 7 de la Saudi Pro League 2026-2027. El Al-Nassr busca mantener el paso firme en los primeros puestos de la tabla cuando visite al Al-Khaleej a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.
El Al-Khaleej llega con la urgencia de sumar de a tres en casa. Ubicado en la parte baja de la clasificación tras un inicio complejo, el conjunto local intentará cortar una racha negativa histórica frente a uno de los contendientes de la liga.
Por su parte, el Al-Nassr ganó cinco de los seis disputados en la Saudi Pro League y está en plena pelea por la cima con una ofensiva renovada y temible. El equipo visitante busca asegurar otra victoria fuera de casa con Cristiano Ronaldo como principal referente en el ataque.
La probable alineación de Al-Khaleej
- Anthony Moris
- Saeed Al-Hamsal
- Kiki Kouyaté
- Mohammed Al-Khabrani
- Pedro Rebocho
- Dimitris Kourbelis
- Omar Mascarell
- Angelo Fulgini
- Kostas Fortounis
- Musa Barrow
- Joshua King
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Nawaf Boushal
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Abdulelah Al-Amri
- Abdullah Al-Khaibari
- Samú Costa
- Kingsley Coman
- Ângelo Gabriel
- João Félix
- Cristiano Ronaldo