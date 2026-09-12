El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Khaleej. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Al-Khaleej y Al-Nassr se enfrentan este sábado 12 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 7 de la Saudi Pro League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd y comienza a partir de las 12:00hs (Ciudad de México).

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Este partido se disputa el sábado con un Al-Nassr encendido que viene de derrotar 2-1 al Abha en la última fecha del torneo. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo busca sumar de a tres como visitante para recortar distancias en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Khaleej y Al-Nassr de este sábado 12 de septiembre por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de FOX+ además de contar con opción en streaming mediante FOX One.

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Centroamérica: FOX+

FOX+ Sudamérica: Sin transmisión

Sin transmisión Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FOX Deportes, fuboTV

Fox Soccer Plus, FOX Deportes, fuboTV España: Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Al-Khaleej se ubica en el 13° puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos. El equipo dirigido por José Gomes arrastra una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo y viene de igualar 0-0 en casa frente a Al Riyadh.

Por su parte, Al-Nassr marcha en el 4° lugar de la clasificación con 15 puntos, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos de liga. El equipo comandado en ataque por referentes de jerarquía llega con el objetivo claro de mantenerse en la pelea por el título tras su victoria 2-1 ante Abha en la fecha pasada.

En síntesis

Al-Khaleej y Al-Nassr juegan este sábado 12 de septiembre por la Saudi Pro League.

juegan este sábado 12 de septiembre por la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo busca sumar tres puntos para recortar distancias en la tabla con Al-Nassr.

busca sumar tres puntos para recortar distancias en la tabla con Al-Nassr. La transmisión del encuentro en México será por FOX+ y en streaming por FOX One.