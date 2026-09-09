Cristiano Ronaldo volvió a convertir con el Al-Nassr y así quedó la carrera de los 1000 goles con Lionel Messi

El portugués continúa a paso firme en la búsqueda del último objetivo que le queda como profesional.

La carrera por los 1000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se mantiene al rojo vivo. Este miércoles, el portugués tuvo un nuevo encuentro con el Al-Nassr por la Saudi Pro League y se lució con un tanto en la primera mitad ante el Abha por la Jornada 6 y de esta manera quedó un paso más cerca de su gran objetivo.

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En un gran servicio al área, Cristiano se elevó más alto que todos para conectar un cabezazo al segundo poste que se volvió en inatajable para portero rival. De esta manera, Ronaldo salió a celebrarlo tras sumar un nuevo hito en su carrera como profesional de élite.

ES UNA LOCURA EL GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!! 🐐🐐🐐🐐



GOL 979.



MIRA COMO SALTA Y DONDE LA PONE. ✈️ pic.twitter.com/NF3M8vCHF4 — MT2 (@madrid_total2) September 9, 2026

De esta manera, se allana el camino de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués suma un total de 979 anotaciones, mientras que con los cuatro de la última vez, Messi alcanzó la línea de los 927 goles oficiales en 1170 partidos. De esta manera sólo le restan 73 para poder llegar a los 1000 tantos que se ponen como meta entre ambos jugadores.

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En síntesis