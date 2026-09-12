Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

El argentino se lució con las Garzas y se acerca a la cifra récord que busca alcanzar antes de retirarse.

La carrera por los 1000 goles se vuelve a poner interesante para Lionel Messi, quien este sábado fue una pieza clave para la victoria del Inter de Miami vs Nashville, la cual dejó un marcador de 2-1, siendo el astro argentino quien lograra una anotación fundamental en este enfrentamiento que dejó al club en segundo lugar de la tabla.

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Así fue el nuevo gol de Lionel Messi con Inter Miami

Con el encuentro igualado en 1-1 a los 62 minutos, Messi frotó la lámpara de genio. El argentino se encontró con su compatriota Rodrigo de Paul en una jugada de dos que terminó dejando a Lionel de cara a la portería a la altura de la medialuna del área. Remató abriendo la cara interna de su pie izquierdo y el balón ingresó sin darle posibilidad alguna al portero.

GOOOOL de Leo Messi a favor de @InterMiamiCF.



Potente remate del 🇦🇷🐐 luego de que Rodrigo De Paul leyera la jugada y se la pasara a Leo. pic.twitter.com/N2cKdIMLIj — MLS Español (@MLSes) September 13, 2026

¿Cuántos goles tiene Messi y cuántos le faltan para los 1000?

De esta manera, se pone en el camino de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués suma un total de 979 anotaciones, mientras que con el de hoy, Messi llega a los 928 goles oficiales en 1172 partidos. De esta manera sólo le restan 72 para poder llegar a los 1000 tantos que se ponen como meta entre ambos jugadores.

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Este mismo sábado, Cristiano sumó una nueva presentación con el Al-Nassr pero, para fortuna de Messi, el portugués se retiró de la cancha sin poder convertir, por lo que cierra el fin de semana uno más cerca de su máximo competidor y del milenio de goles tan anhelado.

En síntesis