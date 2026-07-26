Con Diomandé y a la espera de Rodri: la alineación de Real Madrid para la temporada 2026-27

La Casa Blanca desembolsó más de 100 millones de euros por el extremo de Costa de Marfil.

Real Madrid ya cuenta con su fichaje galático post Mundial: Yan Diomandé. Florentino Pérez ya adoptó como costumbre fichar a jugadores destacados de las citas mundialistas y este mercado de pases no fue la excepción.

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Tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano este domingo, Real Madrid cerró el acuerdo con RB Leipzig para incorporar a Diomandé a cambio de más de 100 millones de euros. El atacante fue la gran estrella de Costa de Marfil en la reciente Copa del Mundo y también estaba en el radar de Liverpool y PSG.

Ahora bien, se sabe que la prioridad del Merengue es un centrocampista y el favorito es Rodri. De hecho, el Balón de Oro del Mundial 2026 ya sabe del interés del Madrid y la operación podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, todavía no es oficial. A la espera de conocer el resultado de esta negociación, en Bolavip armamos el once ideal del equipo para la próxima campaña.

La alineación ideal de Real Madrid para la temporada 2026-27

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Ibrahima Konaté

Antonio Rüdiger

Marc Cucurella

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni*

Jude Bellingham

Yan Diomandé

Kylian Mbappé

Vinicius

DT: José Mourinho

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*Rodri ocupará ese lugar en caso de fichar por Real Madrid

El once ideal de Real Madrid a la espera de la llegada de Rodri (Foto: Bolavip)

Todos los fichajes de Real Madrid en el presente mercado de pases

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries

Marc Cucurella

Bernardo Silva

Yan Diomandé

En síntesis

Yan Diomandé fue fichado por Real Madrid por más de 100 millones de euros.

fue fichado por Real Madrid por más de 100 millones de euros. RB Leipzig transfirió al atacante que también interesaba a clubes como Liverpool y PSG.

transfirió al atacante que también interesaba a clubes como Liverpool y PSG. Rodri, Balón de Oro del Mundial, es la prioridad actual del Real Madrid.