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Con Diomandé y a la espera de Rodri: la alineación de Real Madrid para la temporada 2026-27

La Casa Blanca desembolsó más de 100 millones de euros por el extremo de Costa de Marfil.

Yan Diomandé es nuevo futbolista de Real Madrid
© Getty ImagesYan Diomandé es nuevo futbolista de Real Madrid

Real Madrid ya cuenta con su fichaje galático post Mundial: Yan Diomandé. Florentino Pérez ya adoptó como costumbre fichar a jugadores destacados de las citas mundialistas y este mercado de pases no fue la excepción.

Tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano este domingo, Real Madrid cerró el acuerdo con RB Leipzig para incorporar a Diomandé a cambio de más de 100 millones de euros. El atacante fue la gran estrella de Costa de Marfil en la reciente Copa del Mundo y también estaba en el radar de Liverpool y PSG.

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Ahora bien, se sabe que la prioridad del Merengue es un centrocampista y el favorito es Rodri. De hecho, el Balón de Oro del Mundial 2026 ya sabe del interés del Madrid y la operación podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, todavía no es oficial. A la espera de conocer el resultado de esta negociación, en Bolavip armamos el once ideal del equipo para la próxima campaña.

La alineación ideal de Real Madrid para la temporada 2026-27

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Ibrahima Konaté
  • Antonio Rüdiger
  • Marc Cucurella
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni*
  • Jude Bellingham
  • Yan Diomandé
  • Kylian Mbappé
  • Vinicius
  • DT: José Mourinho

*Rodri ocupará ese lugar en caso de fichar por Real Madrid

El once ideal de Real Madrid a la espera de la llegada de Rodri (Foto: Bolavip)

El once ideal de Real Madrid a la espera de la llegada de Rodri (Foto: Bolavip)

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Todos los fichajes de Real Madrid en el presente mercado de pases

  • Ibrahima Konaté
  • Denzel Dumfries
  • Marc Cucurella
  • Bernardo Silva
  • Yan Diomandé

En síntesis

  • Yan Diomandé fue fichado por Real Madrid por más de 100 millones de euros.
  • RB Leipzig transfirió al atacante que también interesaba a clubes como Liverpool y PSG.
  • Rodri, Balón de Oro del Mundial, es la prioridad actual del Real Madrid.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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