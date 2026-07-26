Con Diomandé y a la espera de Rodri: la alineación de Real Madrid para la temporada 2026-27

Real Madrid ya cuenta con su fichaje galático post Mundial: Yan Diomandé. Florentino Pérez ya adoptó como costumbre fichar a jugadores destacados de las citas mundialistas y este mercado de pases no fue la excepción.
Tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano este domingo, Real Madrid cerró el acuerdo con RB Leipzig para incorporar a Diomandé a cambio de más de 100 millones de euros. El atacante fue la gran estrella de Costa de Marfil en la reciente Copa del Mundo y también estaba en el radar de Liverpool y PSG.
Ahora bien, se sabe que la prioridad del Merengue es un centrocampista y el favorito es Rodri. De hecho, el Balón de Oro del Mundial 2026 ya sabe del interés del Madrid y la operación podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, todavía no es oficial. A la espera de conocer el resultado de esta negociación, en Bolavip armamos el once ideal del equipo para la próxima campaña.
La alineación ideal de Real Madrid para la temporada 2026-27
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Ibrahima Konaté
- Antonio Rüdiger
- Marc Cucurella
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni*
- Jude Bellingham
- Yan Diomandé
- Kylian Mbappé
- Vinicius
- DT: José Mourinho
*Rodri ocupará ese lugar en caso de fichar por Real Madrid
El once ideal de Real Madrid a la espera de la llegada de Rodri (Foto: Bolavip)
Todos los fichajes de Real Madrid en el presente mercado de pases
- Ibrahima Konaté
- Denzel Dumfries
- Marc Cucurella
- Bernardo Silva
- Yan Diomandé
En síntesis
- Yan Diomandé fue fichado por Real Madrid por más de 100 millones de euros.
- RB Leipzig transfirió al atacante que también interesaba a clubes como Liverpool y PSG.
- Rodri, Balón de Oro del Mundial, es la prioridad actual del Real Madrid.