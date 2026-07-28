¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Leganés por el amistoso internacional?

El futbolista francés no formará parte del amistoso de pretemporada que jugará su equipo ante Leganés en Valdebebas.

Real Madrid afrontará este martes un nuevo compromiso de preparación cuando reciba a Leganés en la Ciudad Real Madrid, ubicada en Valdebebas. El encuentro comenzará a las 10:00 horas de la Ciudad de México y servirá para que José Mourinho continúe ajustando detalles de cara al inicio de la temporada 2026/27.

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El entrenador portugués aprovechará este amistoso para probar distintas variantes, evaluar el rendimiento de varios futbolistas y seguir dándole rodaje a un plantel que fue reforzado durante el mercado de fichajes. El objetivo es que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles al comienzo de las competiciones oficiales.

Sin embargo, una de las grandes ausencias que tendrá el DT portugués en este encuentro será Kylian Mbappé. El delantero francés no forma parte de la convocatoria y deberá esperar algunos días más para volver a vestir la playera del conjunto merengue.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé ante Leganés?

Kylian Mbappé todavía no se reincorporó a la disciplina del Real Madrid debido a que continúa disfrutando de sus vacaciones tras su participación en el Mundial 2026. Al igual que otros futbolistas que disputaron la Copa del Mundo, el francés recibió unos días extra de descanso antes de regresar a la actividad.

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Se espera que el atacante se sume en los próximos días a los entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho y seguramente vuelva a ser unas de las piezas claves del equipo español que espera tener una temporada mucho mejor a la anterior.

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