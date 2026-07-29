¡Se acabó la espera! Este miércoles por la tarde se llevará a cabo el All-Star Game 2026, el popular partido que enfrenta a las figuras de los dos países más fuertes del continente. Los mejores talentos de la Liga MX y MLS se verán las caras en busca de definir al campeón de la edición de este año y dejar bien alto a sus respectivos torneos.

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Pese a la expectativa que envuelve al evento mediático que se celebrará en el Bank of América Stadium, habrá importantes bajas que le harán perder un poco de condimento. Lionel Messi será el gran ausente de la jornada en Charlotte, luego de que el argentino rechazara la invitación al tener que presentarse en su club post licencia.

Otra de las particularidades principales de este All-Star Gamer 2026 tiene que ver con la transmisión del encuentro. El mismo no va por TV abierta en México y así lo explicita la grilla deportiva de este miércoles para el suelo nacional. Ninguno de los canales disponibles, ni de la señal gratuita ni tampoco los de cable pagos pasará el juego.

Muller, una leyenda que sí dirá presente [Foto: Getty]

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Más allá del fastidio de los aficionados mexicanos, lo cierto es que MLS es el organizador del partido y por ello elige a quién le vende los derechos. La Liga MX vendría a ser un “rival invitado” por más que sea protagonista, y no puede meterse en esa discusión. Así, ninguna de las pantallas de TV de México pueden transmitirlo.

Bajo estas circunstancias, los encargados de diagramar el evento sólo han acordado con Apple TV como televisora para mostrar en vivo el duelo entre Liga MX y MLS. La compañía que habitualmente transmite los partidos de la liga de Estados Unidos tendrá exclusividad para mostrar con imagen y sonido el All-Star Game 2026.

En este sentido, Apple TV permite a los aficionados de EEUU, México y todo Latinoamérica ver el evento de este miércoles si están suscriptos al MLS Season Pass. Solo de este modo se podrá sintonizar en directo el cruce de Liga MX vs. MLS con todas las estrellas que participarán de una jornada que será inolvidable para todos.