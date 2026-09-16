¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga 2026-27

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el FC Barcelona recibirá al Racing de Santander por la sexta jornada de LaLiga 2026-27, con el objetivo de mantener el gran ritmo que ha mostrado en el comienzo de la temporada para pelear por todos los títulos.
El conjunto blaugrana llega invicto, con cinco victorias en cinco partidos disputados. Además, es líder del torneo y, en caso de conseguir un nuevo triunfo, quedará como único puntero, superando al Real Madrid que viene de vencer al Elche.
Por su parte, el Racing de Santander suma siete puntos de 15 posibles, producto de dos victorias, dos derrotas y un empate. El conjunto visitante buscará dar la sorpresa en su visita al Barcelona.
La alineación del Barcelona vs. Racing de Santander
- Joan García
- Eric García
- Christensen
- Cubarsí
- Cancelo
- Pedri
- Bernal
- Olmo
- Lamine Yamal
- Adeyemi
- Raphinha
La alineación del Racing de Santander vs. Barcelona
- Agirrezabala
- Mantilla
- Belocian
- Pedro Felipe
- Salinas
- Prati
- Martín
- Canales
- Vicente
- Pablo García
- Zabiri
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En sintesis
- Barcelona y Racing de Santander se enfrentan hoy a las 13:00 horas por LaLiga.
- Cinco victorias consecutivas registra el FC Barcelona como líder e invicto del torneo.
- Joan García y Lamine Yamal integran la alineación titular confirmada del Barcelona.