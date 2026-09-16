¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga 2026-27

Barcelona recibe a Racing de Santander por la liga española y busca seguir por el mismo camino que las primeras jornadas para continuar manteniendo el liderato.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el FC Barcelona recibirá al Racing de Santander por la sexta jornada de LaLiga 2026-27, con el objetivo de mantener el gran ritmo que ha mostrado en el comienzo de la temporada para pelear por todos los títulos.

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El conjunto blaugrana llega invicto, con cinco victorias en cinco partidos disputados. Además, es líder del torneo y, en caso de conseguir un nuevo triunfo, quedará como único puntero, superando al Real Madrid que viene de vencer al Elche.

Por su parte, el Racing de Santander suma siete puntos de 15 posibles, producto de dos victorias, dos derrotas y un empate. El conjunto visitante buscará dar la sorpresa en su visita al Barcelona.

La alineación del Barcelona vs. Racing de Santander

Joan García

Eric García

Christensen

Cubarsí

Cancelo

Pedri

Bernal

Olmo

Lamine Yamal

Adeyemi

Raphinha

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La alineación del Racing de Santander vs. Barcelona

Agirrezabala

Mantilla

Belocian

Pedro Felipe

Salinas

Prati

Martín

Canales

Vicente

Pablo García

Zabiri

En sintesis