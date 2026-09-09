Las alineaciones del Barcelona vs Feyenoord

Este miércoles continúa la Champions League en su primera jornada de la Fase de Liga, por lo que toca el turno del Barcelona, quien arranca jugando en el Spotify Camp Nou enfrentándose al Feyenoord, uno de los equipos de Países Bajos mejor posicionado dentro de la Eredivisie, por lo que no será un partido sencillo para los blaugranas.

Publicidad

Para este enfrentamiento Hansi Flick podría no moverle mucho a su equipo, ya que viene haciendo las cosas muy bien en LaLiga, aunque también el hecho de no sobrecargar a sus jugadores es clave para el día de hoy. Por su parte, Giovanni van Bronckhorst tendrá sus primeras oportunidades en el banquillo ante uno de los grandes de España.

Para este partido, los de casa parecen ser los favoritos; en primera porque vienen de golear y segunda porque disputarán este enfrentamiento como locales. Además, la plantilla a la que se miden presume de venir de una liga de desarrollo de jugadores y se miden ante estrellas del futbol de élite, aunque en la Champions todo ha pasado.

Alineación del Barcelona

Joan García

Cancelo

Koundé

Cubarsí

Adeyemi

Rodrigo

Pedri

Lamine Yamal

Christensen

Olmo

Raphinha

Publicidad

Alineación del Feyenoord

Ernst

Read

St. Juste

Watanabe

Mármol

Vanhoutte

Zechiel

Moussa

López

Valente

Ferri

En síntesis