Los 9 equipos de la Liga MX que van a Concachampions

Debido a las nuevas reglas de la Concacaf, en esta edición de la Concacaf Champions Cup 2027 serán nueve los lugares que se le asignaron a la Liga MX para que este número de clubes pueda estar en la competencia, por lo que el último de esta lista se tendría que determinar después de que se jugaran los duelos de hoy.

Publicidad

Aunque la final no estaba definida, lo que importaba para poder conocer a los 9 que estarían clasificados a este competencia internacional era quien resultara vencedor del tercer puesto de la Leagues Cup. En caso de que venciera América, serían los Xolos de Tijuana que podrían acceder por el tema de la puntuación por temporada, pero si ganaba León, iba la Fiera.

Todo indicaba que serían los azulcremas los vencedores, pero el equipo de Javier Gandolfi se impuso y de esa manera León clasificó como el noveno conjunto a esta competencia. Es por eso que ahora la mitad de clubes del futbol mexicano estará en esta justa internacional el próximo año, por lo que te compartimos a todos los clasificados.

¿Quiénes son los 9 equipos de la Liga MX que van a la Concachampions?

Toluca: Campeón del Apertura 2025

Campeón del Apertura 2025 Tigres: Subcampeón del Apertura 2025

Subcampeón del Apertura 2025 Cruz Azul: Campeón del Clausura 2026

Campeón del Clausura 2026 Pumas: Subcampeón del Clausura 2026

Subcampeón del Clausura 2026 Chivas: Mejor equipo ubicado de la temporada sin contar campeones o subcampeones.

Mejor equipo ubicado de la temporada sin contar campeones o subcampeones. Club América: Segundo mejor equipo ubicado de la tabla general acumulada

Segundo mejor equipo ubicado de la tabla general acumulada Pachuca: Tercer mejor equipo ubicado de la tabla general acumulada

Tercer mejor equipo ubicado de la tabla general acumulada Rayados: Clasificado por su desempeño en la Leagues Cup 2026

Clasificado por su desempeño en la Leagues Cup 2026 León: Clasificado tras vencer en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

Publicidad

¿Cuándo se juega?

Aunque el calendario aún no se da conocer de manera oficial, se tiene previsto que la competencia comience el próximo mes de febrero del 2027, para que la fase final del mismo se juegue en mayo de ese mismo año. Como todavía falta que se definan algunos participantes será a inicios de diciembre de 2026 cuando se haga el sorteo oficial para este torneo.

En síntesis