¿Juega Neymar Jr? Las alineaciones de Santos vs. Flamengo por el Brasileirao

El equipo de Neymar recibe al Mengao en lo que será una jornada clave del Brasileirao, especialmente para la visita.

Desde las 16:30 hs de la CDMX, vuelve el fútbol brasileño después de la fecha FIFA con un partido más que interesante entre dos grandes equipos. Santos recibe a Flamengo por la jornada 29 del Brasileirao, en un encuentro importante para ambos de cara a sus objetivos para el cierre de la temporada.

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El conjunto local se encuentra actualmente en el octavo puesto de la tabla de posiciones y está a siete puntos de los lugares que otorgan clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por ese motivo, Santos necesita sumar de a tres como local para acercarse a los puestos de privilegio.

Del otro lado estará Flamengo, que llega como único líder del campeonato. Sin embargo, el equipo carioca no tiene margen para relajarse, ya que solamente le lleva tres puntos a su principal perseguidor, Palmeiras. Una derrota podría permitir que la pelea por el título vuelva a quedar mucho más ajustada.

Las alineación de Santos para recibir a Flamengo

Diógenes

Gonzalo Escobar

Luan Peres

Lucas Veríssimo

Rodinei

Willian Arão

Christian Oliva

Coutinho

Benjamín Rollheiser

Gabriel Bontempo

Gabriel Barbosa

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La alineación de Flamengo para visitar a Santos

Agustín Rossi

Alex Sandro

Léo Pereira

Danilo

Emerson

Erick Pulgar

Jorginho

Samu Lino

Lucas Paquetá

Gonzalo Plata

Pedro

En sintesis