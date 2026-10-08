¿Juega Neymar Jr? Las alineaciones de Santos vs. Flamengo por el Brasileirao

Desde las 16:30 hs de la CDMX, vuelve el fútbol brasileño después de la fecha FIFA con un partido más que interesante entre dos grandes equipos. Santos recibe a Flamengo por la jornada 29 del Brasileirao, en un encuentro importante para ambos de cara a sus objetivos para el cierre de la temporada.
El conjunto local se encuentra actualmente en el octavo puesto de la tabla de posiciones y está a siete puntos de los lugares que otorgan clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por ese motivo, Santos necesita sumar de a tres como local para acercarse a los puestos de privilegio.
Del otro lado estará Flamengo, que llega como único líder del campeonato. Sin embargo, el equipo carioca no tiene margen para relajarse, ya que solamente le lleva tres puntos a su principal perseguidor, Palmeiras. Una derrota podría permitir que la pelea por el título vuelva a quedar mucho más ajustada.
Las alineación de Santos para recibir a Flamengo
- Diógenes
- Gonzalo Escobar
- Luan Peres
- Lucas Veríssimo
- Rodinei
- Willian Arão
- Christian Oliva
- Coutinho
- Benjamín Rollheiser
- Gabriel Bontempo
- Gabriel Barbosa
La alineación de Flamengo para visitar a Santos
- Agustín Rossi
- Alex Sandro
- Léo Pereira
- Danilo
- Emerson
- Erick Pulgar
- Jorginho
- Samu Lino
- Lucas Paquetá
- Gonzalo Plata
- Pedro
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En sintesis
- Santos recibe a Flamengo este jueves por la jornada 29 del Brasileirao.
- Santos se ubica octavo y busca acercarse a puestos de Copa Libertadores.
- Flamengo lidera el torneo con solo tres puntos de ventaja sobre Palmeiras.