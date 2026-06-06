Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Futbol Internacional

¿Juega Rondón? Las alineaciones de Venezuela vs. Turquía por el amistoso internacional

La Vinotinto se medirá contra una de las selecciones mundialistas de Europa en el Chase Stadium de Miami.

Venezuela enfrenta a Turquía en Miami
© Getty ImagesVenezuela enfrenta a Turquía en Miami

La Selección de Venezuela vuelve al ruedo este sábado 6 de mayo en el marco de un amistoso internacional contra Turquía. La Vinotinto no pudo clasificar al Mundial 2026, pero tendrá una buena prueba contra un combinado europeo que sueña con llegar lejos de la mano de figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu o Kenan Yıldız.

No obstante, en el equipo de Venezuela habrá una ausencia de peso: la de Salomón Rondón. El máximo goleador de la Vinotinto no fue incluido en la convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo para la doble fecha FIFA y tendrá que observar los encuentros como un aficionado más.

Salomón Rondón no fue incluido en la convocatoria de Venezuela (Getty Images)

Salomón Rondón no fue incluido en la convocatoria de Venezuela (Getty Images)

Probable alineación de Venezuela vs. Turquía

  • José Contreras
  • Jon Aramburu
  • Nahuel Ferraresi
  • Teo Quinter
  • Luis Balbo
  • Cristian Cásseres
  • Yangel Herrera
  • David Martínez
  • Wikelman Carmona
  • Gleiker Mendoza
  • Jesús Ramírez

Probable alineación de Turquía vs. Venezuela

  • Mert Günok
  • Zeki Çelik
  • Merih Demiral
  • Abdulkerim Bardakcı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Salih Özcan
  • Orkun Kökçü
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız
  • Barış Alper Yılmaz
Ver también

Kylian Mbappé sueña con enfrentar a Cristiano Ronaldo y a Neymar en el Mundial 2026

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones