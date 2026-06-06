¿Juega Rondón? Las alineaciones de Venezuela vs. Turquía por el amistoso internacional

La Selección de Venezuela vuelve al ruedo este sábado 6 de mayo en el marco de un amistoso internacional contra Turquía. La Vinotinto no pudo clasificar al Mundial 2026, pero tendrá una buena prueba contra un combinado europeo que sueña con llegar lejos de la mano de figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu o Kenan Yıldız.
No obstante, en el equipo de Venezuela habrá una ausencia de peso: la de Salomón Rondón. El máximo goleador de la Vinotinto no fue incluido en la convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo para la doble fecha FIFA y tendrá que observar los encuentros como un aficionado más.
Salomón Rondón no fue incluido en la convocatoria de Venezuela (Getty Images)
Probable alineación de Venezuela vs. Turquía
- José Contreras
- Jon Aramburu
- Nahuel Ferraresi
- Teo Quinter
- Luis Balbo
- Cristian Cásseres
- Yangel Herrera
- David Martínez
- Wikelman Carmona
- Gleiker Mendoza
- Jesús Ramírez
Probable alineación de Turquía vs. Venezuela
- Mert Günok
- Zeki Çelik
- Merih Demiral
- Abdulkerim Bardakcı
- Ferdi Kadıoğlu
- Salih Özcan
- Orkun Kökçü
- Hakan Çalhanoğlu
- Arda Güler
- Kenan Yıldız
- Barış Alper Yılmaz