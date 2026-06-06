¿Juega Rondón? Las alineaciones de Venezuela vs. Turquía por el amistoso internacional

La Vinotinto se medirá contra una de las selecciones mundialistas de Europa en el Chase Stadium de Miami.

La Selección de Venezuela vuelve al ruedo este sábado 6 de mayo en el marco de un amistoso internacional contra Turquía. La Vinotinto no pudo clasificar al Mundial 2026, pero tendrá una buena prueba contra un combinado europeo que sueña con llegar lejos de la mano de figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu o Kenan Yıldız.

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No obstante, en el equipo de Venezuela habrá una ausencia de peso: la de Salomón Rondón. El máximo goleador de la Vinotinto no fue incluido en la convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo para la doble fecha FIFA y tendrá que observar los encuentros como un aficionado más.

Salomón Rondón no fue incluido en la convocatoria de Venezuela (Getty Images)

Probable alineación de Venezuela vs. Turquía

José Contreras

Jon Aramburu

Nahuel Ferraresi

Teo Quinter

Luis Balbo

Cristian Cásseres

Yangel Herrera

David Martínez

Wikelman Carmona

Gleiker Mendoza

Jesús Ramírez

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Probable alineación de Turquía vs. Venezuela