El futbolista de Nueva Zelanda llegó a Paraguay y rápidamente la mandó a la red para su nuevo equipo.

De todo lo que dejó la Copa del Mundo, la popularidad repentina de Tim Payne fue de lo más destacado, convertiéndose en un verdadero fenómeno de las redes sociales. El defensor de Nueva Zelanda se volvió conocido por ser ‘de los menos conocidos’ del certamen de selecciones, y terminó siendo el famoso de todos ellos.

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Más allá de tratarse de un jugador con limitaciones (por ello no salió del futbol local de Nueva Zelanda), un fichaje del defensa se eregía como una movida de marketing fuerte. Varios equipos le enviaron ofertas al futbolista para intentar hacerse de sus servicios, y de todas las propuestas Tim Payne eligió una en particular.

Finalizado el Mundial, el lateral derecho se incorporó a Olimpia de Paraguay, un país y una liga totalmente desconocidas para él, llegando desde el otro lado del planeta. El ‘Decano’ es uno de los clubes grandes de Paraguay y un tradicional equipo de Sudamérica, y le pagará un salario muy alto que fue imposible de rechazar.

Olimpia fichó a Tim Payne y ya lo disfruta [Foto: LPY]

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Tras haber estado convocado sin estrenarse en el último par de partidos, Tim Payne debutó este sábado y lo hizo con gol para cerrar el 5-0 de Olimpia ante Rubio Ñú. El marcador de punta ingresó para disputar los veinte minutos finales del encuentro por la Liga Paraguaya, y aprovechó su oportunidad anotándose en el resultado.

A los 81 minutos de partido, el defensor comenzó la jugada desde la derecha, y él mismo definió con un derechazo con comba espectacular de media distancia y la clavó contra un poste. Pese a ser el quinto gol del juego, toda la afición de Olimpia lo gritó con todo por ser Tim Payne el autor del tanto que cerró una victoria contundente.

De inmediato, cuando se concretó la conquista de Tim Payne, las redes sociales estallaron de euforia por la particularidad de que el neozelandés marque un gol en Paraguay. El defensor oceánico tendrá el gran desafío de convencer a todos de que puede estar a la altura y que no se trata sólo de un fenómeno virtual mundialista.

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