El FC Barcelona cumplió con el primer objetivo y cerró con el pie derecho la fase de liga de esta edición 2025-26 de la UEFA Champions League. Con un triunfo contundente ante su afición en casa, el cuadro blaugrana se clasificó a los octavos de final del torneo más prestigioso de Europa. A continuación, entérate qué será del futuro del equipo en el certamen.

En un partido donde comenzó debajo en el marcador, el Barca remontó la historia y derrotó por 4-1 a Copenhague en el Camp Nou. Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford convirtieron los goles del cuadro de Hans-Dieter Flick. Viktor Dadason había abierto el resultado en el amanecer del juego para la visita, pero no pudo sostenerlo.

Con esta victoria, el Barcelona finalizó la etapa regular en la 5° colocación de la tabla de posiciones, con 16 unidades en ocho presentaciones. De este modo, cerró la fase de liga con cinco triunfos, un empate y dos caídas. Por haber terminado entre los mejores ocho clasificados, avanzó directamente a octavos de final y no tendrá que disputar dieciseisavos.

En este sentido, los ‘Culés’ deberán esperar para conocer a su rival de la próxima fase, dado que primero tienen que disputarse las series de Playoffs. Su siguiente oponente saldrá de las llaves de esa fase ‘extra’ de la cual Barcelona no participará. Lo que sí ya sabe el equipo de Flick es que definirá la serie como local, por haber acabado en mejor lugar: la vuelta será en el Camp Nou.

El elenco blaugrana jugará los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el 10 y el 18 de marzo, dentro de un mes y medio. El encuentro de ida se llevará a cabo el 10 o el 11 de marzo en casa del rival del Barca, y la revancha, el 17 o el 18 de marzo en tierras españolas. Tendrá tiempo el cuadro culé para prepararse para esa llave decisiva.

El Barcelona sí sabe a qué equipos evitará en octavos de final, ya que no podrá enfrentar a ninguno de los otros siete mejores clasificados. Su contrincante no será ninguno de los siguientes: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City. El equipo español pudo evadir a varios ‘peces gordos’, aunque en Playoffs hay clubes fuertes como PSG, Atlético Madrid o incluso el propio Real Madrid.

