¿Juega Vinícius Jr? Las alineaciones de Girona vs. Real Madrid por la Jornada 14 de LaLiga 2025-26

Real Madrid ha tenido algunos rendimientos irregulares en los últimos partidos, lo que le hizo perder la gran ventaja que había sacado sobre Barcelona en la liga española. Los culés ganaron su partido por 3-1 ante Alavés este sábado y ahora son líderes del torneo, aunque todo dependerá de lo que haga hoy el equipo de Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid visita al Girona por la jornada 14 de LaLiga, buscando tres puntos que lo vuelvan a colocar como único líder. Será un encuentro clave para mantener la presión sobre Barcelona y recuperar la confianza tras resultados irregulares.

El duelo promete intensidad, ya que Girona intentará aprovechar cualquier error de los visitantes y sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Por su parte, el Real Madrid necesita imponerse para no dejar escapar la liga en esta fase crucial del torneo.

Alineación probable del Girona

Paulo Gazzaniga

Hugo Rincón

Vitor Reis

Arnau Martínez

Álex Moreno

Axel Witsel

Iván Martín

Azzedine Ounahi

Bryan Gil

Viktor Tsygankov

Vladyslav Vanat

Publicidad

Publicidad

Alineación probable del Real Madrid

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Aurélien Tchouaméni

Álvaro Carreras

Eduardo Camavinga

Jude Bellingham

Federico Valverde

Arda Güler

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé