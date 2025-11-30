¿Juega Vinícius Jr? Las alineaciones de Girona vs. Real Madrid por la Jornada 14 de LaLiga 2025-26

Real Madrid ha tenido algunos rendimientos irregulares en los últimos partidos, lo que le hizo perder la gran ventaja que había sacado sobre Barcelona en la liga española. Los culés ganaron su partido por 3-1 ante Alavés este sábado y ahora son líderes del torneo, aunque todo dependerá de lo que haga hoy el equipo de Xabi Alonso.
Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid visita al Girona por la jornada 14 de LaLiga, buscando tres puntos que lo vuelvan a colocar como único líder. Será un encuentro clave para mantener la presión sobre Barcelona y recuperar la confianza tras resultados irregulares.
El duelo promete intensidad, ya que Girona intentará aprovechar cualquier error de los visitantes y sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Por su parte, el Real Madrid necesita imponerse para no dejar escapar la liga en esta fase crucial del torneo.
Alineación probable del Girona
- Paulo Gazzaniga
- Hugo Rincón
- Vitor Reis
- Arnau Martínez
- Álex Moreno
- Axel Witsel
- Iván Martín
- Azzedine Ounahi
- Bryan Gil
- Viktor Tsygankov
- Vladyslav Vanat
Alineación probable del Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Aurélien Tchouaméni
- Álvaro Carreras
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Federico Valverde
- Arda Güler
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
