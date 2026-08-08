Juventus e Inter se enfrentan en un amistoso internacional. Los titulares de ambos equipos y los detalles de cómo ver el partido.

Juventus e Inter de Milán se enfrentan este sábado 8 de agosto en un atractivo clásico del fútbol italiano correspondientes a un partido amistoso de pretemporada. El encuentro entre los dos gigantes de la Serie A se lleva a cabo a partir de las 05:00 hs (Ciudad de México).

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Este compromiso de preparación resulta clave para ambas escuadras, ya que se encuentra en la recta final del reacondicionamiento físico y táctico antes de dar inicio a la competición oficial del futbol de Europa.

¿Por dónde ver el partido?

El Derby d’Italia de pretemporada entre Juventus e Inter de Milán de este sábado 8 de agosto se puede seguir en México y diferentes partes del mundo a través de las siguientes plataformas:

México : Sin transmisión confirmada

: Sin transmisión confirmada Centroamérica : Sin transmisión confirmada

: Sin transmisión confirmada Sudamérica : Sin transmisión confirmada

: Sin transmisión confirmada Estados Unidos : Paramount+, CBS Sports Network

: Paramount+, CBS Sports Network España: DAZN

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Hora del partido por país

México, Costa Rica, Guatemala : 05:00 hs

: 05:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 06:00 hs

: 06:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 07:00 hs

: 07:00 hs Argentina, Uruguay : 08:00 hs

: 08:00 hs España: 13:00 hs

La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Juventus, este es el quinto amistoso que disputa la Vecchia Signora en la pretemporada. El conjunto italiano viene de ganarle por 1-0 al Chelsea el miércoles pasado y todavía le quedan por jugar dos exhibiciones antes del inicio de la Serie A.

Por su parte, el Inter de Milán jugará su cuarto amistoso de la pretemporada. El equipo dirigido por Cristian Chivu igualó 1-1 con Milan el miércoles pasado y aún le quedan por disputar dos encuentros antes de su debut por la Serie A frente al Monza.

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Probables alineaciones