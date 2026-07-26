Karlsruher vs. Inter de Milán: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

El Nerazzurri disputará su primer encuentro de pretemporada ante KSC en el estadio Wildparkstadio.

Los amistosos de pretemporada no descansan en el Viejo Continente. El Mundial 2026 terminó hace apenas una semana, pero los clubes más importantes ya empezaron a disputar sus primeros encuentros de preparación y este domingo será el turno del Inter de Milán.

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El Nerazzurri fue el más destacado de Italia en la campaña 2025-26 con un doblete (Serie A y Coppa Italia). Ahora, enfrentará al Karlsruher de la 2. Bundesliga en el Wildparkstadion, estadio situado en Alemania con capacidad para 33.180 espectadores.

Inter de Milan cerró la temporada 2025-26 con un doblete (Getty Images)

Ahora bien, Inter de Milán contará con varias ausencias de peso en este amistoso, ya que muchas de sus principales figuras (como Lautaro Martínez) todavía se encuentran descansando luego de sus respectivas participaciones en la Copa del Mundo 2026.

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Hora del partido Karlsruher vs. Inter por país

México, Costa Rica, Guatemala : 08:30 hs

: 08:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 09:30 hs

: 09:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 10:30 hs

: 10:30 hs Argentina, Uruguay : 11:30 hs

: 11:30 hs España: 16:30 hs

Dónde ver Karlsruher vs. Inter

El partido amistoso entre Karlsruher e Inter de Milán no cuenta con transmisión para América. No obstante, internacionalmente se puede sintonizar a través de transmisiones locales o de streaming como DAZN y OneFootball, sujetos a restricciones geográficas.

Alineaciones confirmadas

Karlsruher : Bernat; Fukuda, Jung, Ofli, Zor; Franke, Kobald, Pinto Pedrosa, Wanitzek; Wiethaup y Broschinski.

: Bernat; Fukuda, Jung, Ofli, Zor; Franke, Kobald, Pinto Pedrosa, Wanitzek; Wiethaup y Broschinski. Inter de Milán: Martínez; Carlos Augusto, Bisseck, Bovio, Idrissou; Stankovic, Barella, Marello, Luis Henrique, Mkhitaryan y Espósito.