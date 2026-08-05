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Milan vs. Inter: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones del amistoso

El Derby della Madonnina se llevará a cabo en el Optus Stadium de Perth, Australia.

Milan e Inter se enfrentan en Australia
© Imagen propiaMilan e Inter se enfrentan en Australia

AC Milan e Inter de Milán se enfrentan este miércoles 5 de agosto en una edición amistosa del Derby della Madonnina. El Rossoneri y el Nerazzurri chocan en el Optus Stadium de Perth, Australia, en el marco de la pretemporada y en Bolavip te contamos toda la información importante de este atractivo partido.

Milan e Inter se enfrentaron por última vez el 8 de marzo de 2026 (Getty Images)

Milan e Inter se enfrentaron por última vez el 8 de marzo de 2026 (Getty Images)

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Hora del partido Milan vs. Inter por país

  • México, Costa Rica, Guatemala: 05:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 06:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 07:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 08:00 hs
  • España: 13:00 hs

Dónde ver Milan vs. Inter en vivo

El derbi entre Milan e Inter no cuenta con una transmisión oficial confirmada en televisión abierta o de paga tradicional para México. Sin embargo, en Sudamérica se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+.

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Probables alineaciones

  • Milan: Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Ossola, Loftus-Cheek; Kostić.
  • Inter: Provedel; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Iddrissou y Esposito.

El historial de Milan vs. Inter

  • Partidos: 246
  • Victorias de Inter: 91
  • Victorias de Milan: 84
  • Empates: 71
  • Diferencia: 7 a favor de Inter
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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