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FUTBOL INTERNACIONAL

Manchester City vs. Inter: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Conoce la información más destacada sobre este duelo de preparación que promete grandes emociones.

Manchester City e Inter protagonizarán un duelo de primer nivel en Asia.
© BOLAVIPManchester City e Inter protagonizarán un duelo de primer nivel en Asia.

La preparación de los equipos europeos continúa a paso firme antes de darle paso al inicio oficial de la competencias a mediados y finales de agosto. En ese sentido, este viernes a primera hora se enfrentarán Manchester City e Inter en un amistoso de primer nivel que tendrá en campo a estrellas de primer nivel.

Hora y dónde ver Manchester City vs. Inter

El encuentro se llevará a cabo en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, por lo que los horarios serán un tanto distintos a lo que acostumbran los aficionados. De esta manera, está previsto que el partido inicie a las 5:30hs del Centro de México con su silbatazo inicial.

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Para sintonizar este encuentro solo habrá una posibilidad, ya que el Manchester City tiene los derechos televisivos del compromiso. Todos aquellos que quieran disfrutar de la madrugada/mañana de futbol, podrán hacerlo a través de CITY+. la plataforma oficial del club inglés.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses e italianos.

Alineación del Manchester City vs. Inter

  • Donnarumma
  • Lewis
  • Reis
  • Khusanov
  • Ait-Nouri
  • Gonzalez
  • Savinho
  • Reijnders
  • Foden
  • Monga
  • Mubamba

Alineación de Inter vs. Manchester City

  • Martínez
  • Bisseck
  • Akanji
  • Bastoni
  • Diouf
  • Barella
  • Calhanoglu
  • Sucic
  • Dimarco
  • Pio Esposito
  • Bonny

En síntesis

  • Manchester City e Inter disputarán este viernes un partido amistoso de primer nivel futbolístico.
  • El partido comenzará a las 5:30 hs del Centro de México en Hong Kong.
  • La transmisión oficial estará disponible exclusivamente a través de la plataforma CITY+.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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