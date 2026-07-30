Manchester City vs. Inter: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

La preparación de los equipos europeos continúa a paso firme antes de darle paso al inicio oficial de la competencias a mediados y finales de agosto. En ese sentido, este viernes a primera hora se enfrentarán Manchester City e Inter en un amistoso de primer nivel que tendrá en campo a estrellas de primer nivel.

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Hora y dónde ver Manchester City vs. Inter

El encuentro se llevará a cabo en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, por lo que los horarios serán un tanto distintos a lo que acostumbran los aficionados. De esta manera, está previsto que el partido inicie a las 5:30hs del Centro de México con su silbatazo inicial.

Para sintonizar este encuentro solo habrá una posibilidad, ya que el Manchester City tiene los derechos televisivos del compromiso. Todos aquellos que quieran disfrutar de la madrugada/mañana de futbol, podrán hacerlo a través de CITY+. la plataforma oficial del club inglés.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses e italianos.

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Alineación del Manchester City vs. Inter

Donnarumma

Lewis

Reis

Khusanov

Ait-Nouri

Gonzalez

Savinho

Reijnders

Foden

Monga

Mubamba

Alineación de Inter vs. Manchester City

Martínez

Bisseck

Akanji

Bastoni

Diouf

Barella

Calhanoglu

Sucic

Dimarco

Pio Esposito

Bonny

En síntesis

Manchester City e Inter disputarán este viernes un partido amistoso de primer nivel futbolístico.

disputarán este viernes un partido amistoso de primer nivel futbolístico. El partido comenzará a las 5:30 hs del Centro de México en Hong Kong.

del Centro de México en Hong Kong. La transmisión oficial estará disponible exclusivamente a través de la plataforma CITY+.