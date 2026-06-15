Los 2 equipos en Francia que quieren fichar a Brian Gutiérrez

Mientras el jugador de Chivas disputa el Mundial con México, ya habría un par de equipos interesados en él.

Brian Gutiérrez ha sido uno de los jugadores mexicanos que se convirtió en la revelación del torneo durante los últimos meses con Chivas. Ante las críticas por su nacionalidad y que no habla bien el español, el futbolista ya tuvo su debut en el Mundial con la Selección Nacional y pinta para ser uno de los rojiblancos que parta al Viejo Continente.

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Equipos en Francia que quieren el fichaje de Brian Gutiérrez

Y es que precisamente este lunes, el insider César Luis Merlo, dio a conocer de manera oficial que había un equipo importante en Francia que estaba en la búsqueda de concretar el fichaje del futbolista del Guadalajara. Sin embargo, no reveló ningún nombre, puesto que aún no se había filtrado de manera oficial al interesado.

Sin embargo, más tarde, Lucas Company dio a conocer que sí hay interés de un par de equipos de la Ligue 1 por Gutiérrez, el primero de ellos y quizá el más importante es el Olympique Lyonnais, pero no sería el único, ya que también corre el interés por parte el Mónaco, ambos conjuntos analizando la posibilidad de llevarlo.

¿Qué probabilidades tiene de irse?

La buena noticia es que su proyección en el Mundial le podría abrir las puertas no sólo a equipos de Francia, sino en otros países importantes en Europa, por lo que mucho dependerá de lo que muestre. El problema es que en su primer encuentro con el Tricolor tuvo algunas fallas que podrían alejarlo de la titularidad para el segundo duelo.

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Lamentablemente, esta no sería la única mala noticia, sino que el problema en Chivas es que no les han permitido salir a varios jugadores que tienen el sueño europeo por una cantidad considerable, por lo que el alto costo a veces termina por hacer que los clubes retiren la oferta por ellos, aunque en este caso tendrían que analizarla bien.

En síntesis