Con Dusan Vlahovic y Mohamed Salah: Los 5 agentes libres más valiosos del mercado

Varios futbolistas destacados continúan sin equipo tras haber finalizado sus respectivos contratos en junio. Repasa los más importantes.

El mercado de fichajes sigue su curso y hay futbolistas de primer nivel que todavía no fichan por ningún equipo. El pasado 31 de junio marcó el final de un sinfín de contratos, pero llama la atención la cantidad de estrellas sin club a la hora de repasar la lista de agentes libres.

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En este contexto, en Bolavip tomamos la decisión de identificar a los más valiosos para elaborar un Top 5 de los jugadores mejores cotizados por Transfermarkt que todavía tienen el pase en su poder. ¿El líder de la lista? Dusan Vlahovic, delantero serbio que viene de terminar su etapa en Juventus.

Los 5 agentes libres más valiosos del mercado

1) Dusan Vlahovic: Juventus le pagó 85 millones de euros a Fiorentina en 2022 para contratarlo. Sin embargo, a sus 26 años quedó libre y busca equipo luego de una temporada marcada por una lesión en el aductor que le apartó de los terrenos. Valor de mercado: 35 millones de euros.

Dusan Vlahovic celebra después de marcar un gol con Juventus (Getty Images)

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2) Mohamed Salah: El Faraón disputó su primer Mundial con Egipto y le puso fin a su exitosa etapa de nueve años en Liverpool. Salah es una leyenda de los Reds, pero a sus 34 años deberá buscar nuevos horizontes. Valor de mercado: 22 millones de euros.

Mohamed Salah levanta el trofeo de la UEFA Champions League con Liverpool (Getty Images)

3) Jadon Sancho: Fue el fichaje estrella de Manchester United en 2021, pero como Red Devil nunca pudo mostrar el rendimiento que tuvo en Borussia Dortmund. Tras una serie de cesiones, finalmente el extremo de 26 años está libre. Valor de mercado: 18 millones de euros.

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Jadon Sancho, en su paso por Manchester United (Getty Images)

4) Bamba Dieng: El delantero senegalés de 26 años disputó el Mundial 2026 y es agente libre tras su paso por Lorient. Hizo toda su carrera en el futbol francés, pero ahora está listo para cambiar de aires. Valor de mercado: 15 millones de euros.

Bamba Dieng es una fija en las convocatorias de la Selección de Senegal (Getty Images)

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5) Julian Brandt: El centrocampista alemán finalizó su etapa en Borussia Dortmund. A sus 30 años solo ha jugado en la Bundesliga y tiene varios pretendientes de otras ligas. Valor de mercado: 15 millones de euros.

Julian Brandt llegó a ser capitán de Borussia Dortmund (Getty Images)

Otros jugadores destacados sin equipo

John Stones | 32 años | Valor: 12 millones de euros

| 32 años | Valor: 12 millones de euros Leon Goretzka | 31 años | Valor: 12 millones de euros

| 31 años | Valor: 12 millones de euros Oleksandr Zinchenko | 29 años | Valor: 9 millones de euros

| 29 años | Valor: 9 millones de euros Dani Ceballos | 29 años | Valor: 7 millones de euros

| 29 años | Valor: 7 millones de euros Adama Traoré | 30 años | Valor: 6 millones de euros

| 30 años | Valor: 6 millones de euros Riyad Mahrez | 35 años | Valor: 5 millones de euros

| 35 años | Valor: 5 millones de euros Raphael Guerreiro | 32 años | Valor: 5 millones de euros

| 32 años | Valor: 5 millones de euros Daniel Carvajal | 34 años | Valor: 4 millones de euros