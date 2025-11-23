Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, volvió a generar debate en España después de dirigirse a los socios del club con un discurso muy crítico. En su intervención habló de varios temas, pero el punto más llamativo llegó cuando se refirió directamente al Barcelona y al Caso Negreira.
Sobre ese asunto, Florentino remarcó la gravedad de lo ocurrido y lo expresó de forma directa. Dijo: “No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, sea cual sea el motivo”. Y volvió a repetirlo para remarcarlo: “Repito: sea cual sea el motivo, no es normal”.
Además, recordó la relevancia del cargo de Enríquez Negreira dentro del arbitraje, mencionando que era quien decidía los ascensos y descensos de los colegiados. Lo relacionó con el rendimiento deportivo del club catalán en esa etapa y señaló: “Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”.
Más declaraciones de Florentino Pérez
Durante su presentación, Florentino también mostró comparaciones estadísticas entre Real Madrid y Barcelona, especialmente en el tema de expulsiones. Señaló: “El Real Madrid tuvo un balance neto, en 2021, de dos expulsiones. Y el Barcelona, 61. Son nada menos que 59 de diferencia. Sin embargo, en ese mismo periodo, el balance es casi idéntico en Europa: +12 para el Barça y +13 para el Madrid”.
Florentino incluso mencionó un episodio reciente para mostrar que, según él, persisten tensiones con el arbitraje: “¿Cómo es posible que, antes de la final de la Copa del Rey, el árbitro del partido dijera que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido destituido y no se tomó ninguna medida”.
ver también
¿Cuál es la capacidad del Spotify Camp Nou, el nuevo estadio del Barcelona?
En su tramo final, también involucró a LaLiga y criticó su postura en temas relacionados con el Barcelona, especialmente sobre el intento de llevar un partido oficial a Miami. Sobre esa situación afirmó: “Ni siquiera su capitán, Frenkie de Jong, lo ve normal”.
Y cerró con otra crítica a la liga española: “Tampoco es normal que LaLiga apoye a dos equipos, el Barcelona y el Villarreal, que reciben incentivos económicos adicionales por jugar en Miami. Y, sin embargo, tenemos que escuchar al Sr. Tebas intentar comparar esto con la NFL”.
Javier Tebas le respondió a Florentino Pérez
El presidente de LaLiga, apuntó contra el directivo del Real Madrid: “Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario , supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad…En fin era de esperar cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen. A lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo”.
En síntesis
- La acusación central de Florentino Pérez es el pago de más de 8 millones de euros por el Barcelona a Enríquez Negreira.
- Negreira era el vicepresidente de árbitros del CTA, y los pagos duraron al menos 17 años.
- Pérez señaló una diferencia de 59 expulsiones netas entre Real Madrid y Barcelona en 2021 como posible consecuencia.