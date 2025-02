El futbol español atraviesa diversos cuestionamientos por parte de los equipos hacia el arbitraje por el nivel de los mismos. Es cada más un poco más común ver a los conjuntos de LaLiga quejándose mediante sus comunicados publicados en sus redes sociales.

Sin embargo, hay un equipo que puntualmente pareciera estar en guerra con la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Real Madrid, cansado de las acciones que argumenta que los perjudica, no deja pasar la oportunidad para recordar estos fallos arbitrales que denuncian que son adrede.

Ante esto, Javier Tebas, presidente del torneo, arremetió contra los Merengues y no se guardó nada. “Llevamos mucha polémica arbitral en las últimas semanas. Desde el ámbito federativo no se busca solución. Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos”, inició.

En diálogo con The Objective, continuó: “Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen el foco. Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado. Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con el Real Madrid, que es un club llorón, está todo el día llorando. Lloran para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente y todo es culpa de una conspiración”.

“Se hace un uno excesivo del VAR. Desde el ‘todo OK Jose Luis’, Florentino (Pérez) llamó al entonces presidente de la Federación, Rubiales, y desde entonces se usa de manera excesiva. Nosotros queremos cambiar el sistema arbitral”, aseveró. “Si haces una encuesta a otros clubes dirán que el Madrid y Barça son los más beneficiados, pero no tienen televisión para decirlo. RMTV es el único medio que está con este relato”, afirmó.

Javier Tebas arremetió contra Florentino Pérez por las quejas del arbitraje

Por último, no dejó pasar la chance de criticar al presidente de la Casa Blanca: “El fútbol de Florentino engaña a la gente. Representa el fútbol oligarca, representa sólo el fútbol para los ricos. Él quiere decidir todo, el dinero que se reparte. Mi madridismo se encuentra invernado, pero de vez en cuando me inflo”.

“Una parte del madridismo está teniendo el error de venerar todo lo que hace Florentino, debería de tener opinión independiente. Yo me alegro cuando el Madrid gana, me puse muy contento cuando el Madrid ganó la Champions. Soy madridista, no florentinista”, concluyó.