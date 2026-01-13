Las alineaciones de Newcastle vs. Manchester City por la semifinal de la EFL Cup 2025-26

Newcastle y Manchester City se enfrentan este martes 13 de enero por el partido correspondiente a la ida de la semifinal de la EFL Cup. El escenario será el St James’ Park, un recinto que suele entregar grandes partidos y sobre todo si estos dos equipos son los protagonistas.
Por el lado del local, el Newcastle llegó a esta instancia luego de derrotar a Fulham. Asimismo, las Urracas vienen de ganarle por penales al Bournemouth por la tercera ronda de la FA Cup y el equipo dirigido por Eddie Howe acumula una racha de cuatro partidos sin perder.
Por su parte, el Manchester City eliminó al Brentford para alcanzar la semifinal de la EFL Cup. Los citizens vienen de golear por 10-1 al Exeter City por la tercera ronda de la FA Cup y logró cortar la racha de tres empates consecutivos que traía en la Premier League.
La probable alineación de Newcastle
- Nick Pope
- Miley
- Malick Thiaw
- Fabian Schär
- Lewis Hall
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Ramsey
- Jacob Murphy
- Nick Woltemade
- Anthony Gordon
La probable alineación de Manchester City
- Gianlugi Donnarumma
- Matheus Nunes
- Khusanov
- Nathan Ake
- Nico O’Reilly
- Rodri
- Bernardo Silva
- Phil Foden
- Rayan Cherki
- Doku
- Erling Haaland
