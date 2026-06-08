La Blanquirroja y la Furia Roja se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo, para los europeos, de cara a la cita mundialista.

En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Perú y España se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El conjunto europeo ultima detalles para el certamen mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Mano Menezes, viene de vencer a Haití por 2-1 hace apenas unos días y el conjunto incaico ya trabaja para no perderse la justa deportiva que será en 2030. Para eso, se medirá ante todo un candidato para ganar el torneo.

Los hombres dirigidos por Luis de la Fuente, vienen de un pálido empate ante Irak por 1-1 y encendieron las alarmas de no ser una equipo imbatible. Si bien no perdió, dejó escapar una victoria antes una selección que cuenta con una jerarquía individual mucho menor.

La alineación de Perú vs. España

Pedro Gallese

Marcos López

Alfonso Barco

Renzo Garcés

Oliver Sonne

Jairo Concha

Erick Noriega

André Carrillo

Jairo Velez

Kenji Cabrera

Jhonny Vidales

DT: Mano Menezes

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La alineación de España vs. Perú