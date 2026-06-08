¿Por qué no juegan Paolo Guerrero y Carlos Zambrano en Perú vs. España por el amistoso internacional?

Los dos referentes de la Bicolor no sumarán minutos en el partido contra La Roja en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Selección de España se presenta esta noche en México en el marco de un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 contra Perú. La Roja es una de las candidatas al título y buscará demostrar su podería ante la Bicolor en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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Si bien España ya era favorita para ganar este encuentro desde que se anunció, lo cierto es que la aguja se inclinó más para el lado del combinado europeo cuando se supo que Perú no contará con dos de sus referentes más importantes: Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

Paolo Guerrero disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Getty Images)

¿Por qué no juegan Paolo Guerrero y Carlos Zambrano en Perú vs. España?

Guerrero y Zambrano fueron piezas clave en el proceso que llevó a Perú a jugar una final de Copa América y volver a la Copa del Mundo en Rusia 2018 de la mano del estratega Ricardo Gareca. Sin embargo, no fueron convocados por Mano Menezes para la fecha FIFA de junio.

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El DT brasileño está llevando adelante un cambio generacional en la Selección Peruana, pero las ausencias de Zambrano y Guerrero también se explican desde otros lados. En cuanto al defensa central, no volvió a ser llamado desde su salida de Alianza Lima por un episodio de indisciplina, al igual que Miguel Trauco.

Guerrero, en cambio, anunció su retiro voluntariamente a la Selección Peruana y le puso fin a su etapa en la Blanquirroja después de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien sigue en actividad, a sus 42 años está atravesando su último año como profesional en Alianza Lima.