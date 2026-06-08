¿Por qué no juega Lamine Yamal en Perú vs. España por el amistoso internacional previo al Mundial 2026?

La estrella de Barcelona no saltará al campo del Estadio Cuauhtémoc de Puebla este lunes.

España disputa este lunes su último partido amistosos de preparación para el Mundial 2026. La Roja, una de las principales candidatas a quedarse con el título, enfrentará a Perú desde las 20:00 hs (CDMX) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pero lo hará sin su máxima figura, Lamine Yamal.

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Los aficionados del seleccionado español depositan toda su confianza en Lamine para ganar su segunda Copa del Mundo, pero el atacante de Barcelona no solo no sumará minutos ante Perú, sino que además no se espera que sea titular en el estreno mundialista con Cabo Verde.

Lamine Yamal no está al 100% físicamente (Getty Images)

¿Por qué no juega Lamine Yamal ante Perú?

Lamine Yamal no jugará el amistoso de este lunes ante Perú porque todavía continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El español no disputó los últimos encuentros de la temporada con Barcelona por esta misma razón y llegará con lo justo a la Copa del Mundo.

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Según informó el Diario AS, el Barça le puso condiciones a la Federación Española respecto a Lamine Yamal. Puntualmente, el conjunto catalán habría aceptado que su estrella juegue el Mundial con restricciones de minutos: 15′ ante Cabo Verde, 60′ contra Arabia Saudita y posible titularidad frente a Uruguay.

En síntesis