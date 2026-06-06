El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 5 días para el inicio del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.
Y como no podía ser de otra manera, las predicciónes y vaticionios abundan por todos lados y quien no quiso quedarse afuera de esta cuestión fue EA Sports, quien ya viene siendo un habitual protagonista cuando se tratan de estas cuestiones.
We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026
The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1
Ahora, la empresa que hace el juego EA FC, ex FIFA, ahora ha lanzado a su candidato para ganar el torneo, luego de acerar con los últimos ganadores: “Hemos predicho cuatro seguidas. Ahora hemos vuelto a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España“.
Cabe añadir que justamente la empresa de videojuegos ya dio campeón a España en 2010, a Alemania en 2014, a Francia en 2018 y a Argentina en 2022. Ahora, siguen con la tendencia de dar al equipo campeón del Mundo. Eso si, muchos le recordaron el yerro del 2024, cuando dio campeón a Inglaterra de la Eurocopa. Si bien estuvo cerca, porque llegó a la Final, los ingleses cayeron en la definición ante los españoles.
¿Cuándo y contra quién España en el Mundial 2026?
Es necesario recordar que España integra el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Parte como la favorita para quedar como líder, y en casos que eso suceda enfrentará en 16avos de Final al segundo del Grupo J, que lo integran Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán.
En síntesis
- EA Sports: predijo mediante simulaciones que España será el campeón del Mundial 2026.
- 4 aciertos consecutivos: la compañía predijo correctamente los ganadores de 2010, 2014, 2018 y 2022.
- Faltan 5 días: el Mundial 2026 iniciará con el partido México vs Sudáfrica.