La famosa empresa de videojuegos de deportes entre otros géneors predijo la selección que ganará el certamen internacional.

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 5 días para el inicio del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

Publicidad

Y como no podía ser de otra manera, las predicciónes y vaticionios abundan por todos lados y quien no quiso quedarse afuera de esta cuestión fue EA Sports, quien ya viene siendo un habitual protagonista cuando se tratan de estas cuestiones.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Ahora, la empresa que hace el juego EA FC, ex FIFA, ahora ha lanzado a su candidato para ganar el torneo, luego de acerar con los últimos ganadores: “Hemos predicho cuatro seguidas. Ahora hemos vuelto a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España“.

Publicidad

Cabe añadir que justamente la empresa de videojuegos ya dio campeón a España en 2010, a Alemania en 2014, a Francia en 2018 y a Argentina en 2022. Ahora, siguen con la tendencia de dar al equipo campeón del Mundo. Eso si, muchos le recordaron el yerro del 2024, cuando dio campeón a Inglaterra de la Eurocopa. Si bien estuvo cerca, porque llegó a la Final, los ingleses cayeron en la definición ante los españoles.

¿Cuándo y contra quién España en el Mundial 2026?

Es necesario recordar que España integra el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Parte como la favorita para quedar como líder, y en casos que eso suceda enfrentará en 16avos de Final al segundo del Grupo J, que lo integran Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán.

En síntesis

EA Sports: predijo mediante simulaciones que España será el campeón del Mundial 2026.

predijo mediante simulaciones que España será el campeón del Mundial 2026. 4 aciertos consecutivos: la compañía predijo correctamente los ganadores de 2010, 2014, 2018 y 2022.

la compañía predijo correctamente los ganadores de 2010, 2014, 2018 y 2022. Faltan 5 días: el Mundial 2026 iniciará con el partido México vs Sudáfrica.