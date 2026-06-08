¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Perú por el amistoso internacional?

La selección de España disputará este lunes su último amistoso antes del Mundial 2026. El equipo europeo se medirá ante Perú con la intención de llegar de la mejor manera posible a su debut en la máxima cita del futbol.

España es una de las grandes candidatas a quedarse con el Mundial 2026 y continúa ajustando detalles para llegar de la mejor manera posible a la máxima cita del futbol. La selección dirigida por Luis de la Fuente cuenta con un plantel repleto de talento y buscará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

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En su última presentación, el conjunto español no pudo pasar del empate y terminó igualando 1-1 frente a Irak. Si bien el resultado no fue el esperado, el cuerpo técnico sacó conclusiones positivas y aprovechó el encuentro para seguir probando variantes de cara al debut mundialista.

Este lunes tendrá una nueva oportunidad para sumar minutos de competencia cuando se enfrente a Perú desde las 20:00 hs de la Ciudad de México. Será la última prueba para La Roja antes de comenzar oficialmente su camino en el Mundial.

España jugará su último amistoso en el Estadio Cuauhtémoc

La selección española ya se encuentra en México y este lunes disputará su último encuentro de preparación en el Estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en la ciudad de Puebla. Allí se medirá frente a Perú en un partido que servirá para ultimar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Tras este compromiso, España pondrá el foco completamente en su estreno mundialista. Su primer partido será el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H. El encuentro se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, donde comenzará oficialmente su sueño de conquistar el Mundial 2026.

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