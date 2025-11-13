René Higuita es uno de los mejores arqueros de la historia de Colombia, no solo por el nivel que mostró bajo los tres palos sino también por la habilidad que tenía para jugar con los pies. El portero es palabra autorizada cada vez que habla y sus opiniones suelen hacer ruido, especialmente para los aficionados colombianos que lo recuerdan de la mejor manera.

Higuita durante su etapa como jugador (Getty Images)

Uno de los temas del momento es James Rodríguez, quien es considerado otro de los jugadores más importantes de la historia del país cafetero. Para muchos, está por encima de todos por el talento único que tiene y por lo que ha representado en la selección a lo largo de su carrera.

El futbolista quedará con el pase en su poder en diciembre, una vez que termine su contrato con Club León, pero ya no jugará más con la camiseta de la Fiera porque el equipo quedó eliminado del Apertura 2025 en la fase regular tras quedar anteúltimo.

Mientras tanto, James sigue preparándose con la Selección Colombiana para el Mundial del año que viene, que será su última oportunidad de ganar un título con el combinado nacional, aunque para eso necesita tener el mayor ritmo posible.

En medio de ese panorama, Higuita volvió a hablar del jugador colombiano y aprovechó el momento para llenarlo de elogios. Además, lo comparó con dos leyendas del fútbol mundial y sorprendió a todos con sus declaraciones, que rápidamente se hicieron virales.

¿Qué dijo Higuita?

“Hablar de James Rodríguez en Colombia es hablar como de un Lionel Messi o de un Diego Maradona. Son jugadores diferentes que con su calidad le dan color, brillo y belleza al futbol”, expresó el ex arquero colombiano.

En síntesis