Lionel Messi convierte su gol 930 en su carrera

Messi se acerca a los 1000 goles con una anotación más con el Inter Miami en la MLS.

Este domingo se disputó la Jornada 26 de la Major League Soccer donde el Inter Miami se enfrentó al San Diego en el Estadio Nu. La escuadra de Lionel Messi obtuvo un empate de 2-2, pero que al final dejó una buena sensación porque le permitió al argentino llegar a su gol número 930 en toda su carrera futbolística acercándose a los 1000.

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El gol 930 de Lionel Messi

Fue en el minuto 23 cuando el conjunto rival ya iba arriba en el marcador cuando el 10 tuvo un balón parado y con una zurda potente logró conseguir el gol del empate. Lo que llamó la atención es que parecía que el esférico ya estaba saliendo de la zona de la portería, pero hizo como una especie de movimiento que logró la anotación.

Con esta diana, Messi llega a los 930 goles en su carrera, poniéndose a sólo 70 de poder conseguir el tan ansiado gol número 1000. Después de su retiro con la Albiceleste, al argentino sólo le quedarán las competencias a nivel de clubes, donde podrá conseguir este récord en su carrea y donde parece que va con paso firme.

¿Cómo va la competencia con Cristiano Ronaldo?

Cabe mencionar que en esta carrera está en constante competencia con Cristiano Ronaldo y es que el astro portugués ya tiene un total de 979 tantos, por lo que a su rival sólo le hacen falta 21 para poder conseguir esa cifra, mientras que Messi aún se encuentra un poco lejano de llegar a lo acordado aunque no se duda que pueda lograrlo.

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Los próximos juegos de Messi

El próximo partido del argentino será precisamente en la MLS ante el Columbus Crew el próximo sábado 26 de septiembre, antes de su despedida con la Selección de Argentina el 6 de octubre ante Benín. Estas son las dos oportunidades que se le vienen para poder seguir marcando goles que le sumen a esta cuenta.

En síntesis