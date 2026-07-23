El crack argentino que juega en la MLS sufrió un imprevisto y no podrá ser transferido en breve. Los detalles.

Del mercado de jugadores del futbol de los Estados Unidos, Martín Ojeda se ha posicionado como el activo más seductor para los equipos del exterior de gran poderío económico. Por su notable contribución de goles y asistencias para el Orlando City, el mediapunta argentino se ganó muchos pretendientes en el continente.

Publicidad

Durante la corriente temporada de la MLS, el mediocampista ofensivo ha aportado 11 goles en 15 partidos en el primer semestre. El protagonismo ascendente que fue logrando le permitió conseguir la cinta de capitán del equipo. Por supuesto, esa campaña también le puso los ojos encima de todos de cara al libro de verano.

Dentro de los principales interesados en Martín Ojeda apareció el vigente campeón del continente, ganador de la última Concachampions. Toluca había elevado una oferta de 12 millones de dólares, tal había reportado el periodista Germán García Grova de TyC Sports. Esa primera propuesta fue rechazada pero seguían platicando.

Martín Ojeda, capitán de Orlando City, lesionado [Foto: Getty]

Publicidad

Ahora bien, antes de que Toluca y Orlando City pudiesen continuar negociando, una situación imprevista hará caer cualquier posibilidad de traspaso del volante de 27 años. Es que Martín Ojeda sufrió una lesión que lo dejará un tiempo considerable afuera de las canchas, como lo informó el cuerpo médico del equipo de la MLS.

De acuerdo al reporte oficial, el futbolista causará baja entre 4 y 5 semanas para recuperarse, perdiéndose la reanudación del campeonato y el comienzo de la Leagues Cup. A falta de la confirmación del diagnóstico, se trataría de una distensión, lesión que le tocó padecer antes del juego entre Orlando City y San José de este martes.

En este escenario, con la rehabilitación que le demandará un plazo importante y las competencias ya iniciadas, un potencial pase a Toluca ha quedado descartado y lo mismo a otros clubes. Nadie desembolsará cerca de quince millones por un jugador que no podrán utilizar durante un mes o más. Los ‘Diablos Rojos’ deberán analizar otras opciones.