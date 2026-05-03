Respira Tottenham en la Premier League 2025-26. Los Spurs consiguieron tres puntos de oro en su visita a Aston Villa por la Jornada 35 y lograron salir de la zona de descenso gracias a la victoria de Brentford sobre West Ham.

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El equipo comandado por Roberto De Zerbi se impuso por 2-1 con goles de Conor Gallagher y Richarlison (Emiliano Buendía descontó sobre el final). De esta manera, Tottenham sumó su segundo trinfo consecutivo y ahora depende de sí mismo para permanecer en la máxima categoría del futbol inglés.

Kolo Muani celebra con los aficionados de Tottenham en Villa Park (Getty Images)

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 | Jornada 35

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Próximos rivales de Tottenham

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Próximos rivales de West Ham