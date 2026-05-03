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Premier League

Tottenham salió de la zona roja y así quedó la lucha por no descender en la Premier League

Los Spurs le ganaron por 2-1 a Aston Villa en condición de visitante y ahora el equipo que está comprometido es West Ham.

Tottenham venció a Aston Villa de visitante
© Getty ImagesTottenham venció a Aston Villa de visitante

Respira Tottenham en la Premier League 2025-26. Los Spurs consiguieron tres puntos de oro en su visita a Aston Villa por la Jornada 35 y lograron salir de la zona de descenso gracias a la victoria de Brentford sobre West Ham.

El equipo comandado por Roberto De Zerbi se impuso por 2-1 con goles de Conor Gallagher y Richarlison (Emiliano Buendía descontó sobre el final). De esta manera, Tottenham sumó su segundo trinfo consecutivo y ahora depende de sí mismo para permanecer en la máxima categoría del futbol inglés.

Kolo Muani celebra con los aficionados de Tottenham en Villa Park (Getty Images)

Kolo Muani celebra con los aficionados de Tottenham en Villa Park (Getty Images)

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 | Jornada 35

Próximos rivales de Tottenham

  • Leeds United (L)
  • Chelsea (V)
  • Everton (L)
Ver también

Viralizado por una desgracia: Raúl Jiménez fue humillado por Bukayo Saka en el gol de Arsenal ante Fulham

Próximos rivales de West Ham

  • Arsenal (L)
  • Newcastle (V)
  • Leeds United (L)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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