Colapinto reveló detalles de su encuentro con Messi: “Realmente estaba sorprendido”

Franco Colapinto cerró abril de la mejor manera. Pese a que fue un mes sin actividad de Fórmula 1, el piloto de Alpine se dio el lujo de realizar una exhibición en su país ante 600.000 personas y luego pudo conocer a Lionel Messi antes del Gran Premio de Miami.

Publicidad

El encuentro se dio en el entrenamiento de Inter Miami y este jueves el propio Franco reveló detalles de cómo fue ese momento junto al capitán de la Selección Argentina en las instalaciones de la franquicia de la MLS.

“Fue un momento muy especial. Fue algo con lo que soñé toda mi vida. Si le preguntás a cualquier argentino a quién quiere conocer, es a Leo. Yo tuve la oportunidad”, comenzó contando Colapinto ante la prensa este jueves en el marco del GP de Miami.

Roadshow en Argentina y conocer a Messi 🇦🇷



Nah, la semana de Colapinto es un sueño 😍#BoxBox pic.twitter.com/27k2wp4Nk6 — DAZN España (@DAZN_ES) April 30, 2026

Publicidad

“La verdad es que sabía bastante. Me sorprendió, hacía preguntas. Yo estaba realmente sorprendido. También preguntó sobre el Road Show. Le encanta el deporte y le gustan los deportistas argentinos y la gente que representa a Argentina. Fue un momento muy único”, completó el piloto de 22 años.

Se espera la presencia de Lionel Messi en el GP de Miami

Al margen del momento que compartieron Franco Colapinto y Lionel Messi, todo apunta a que el máximo ganador del Balón de Oro estará presente este domingo en la carrera del Gran Premio de Miami, siempre y cuando no se suspenda.

En síntesis

El piloto de Alpine, Franco Colapinto , realizó una exhibición en su país ante 600.000 personas .

, realizó una exhibición en su país ante . Franco Colapinto conoció a Lionel Messi durante un entrenamiento del Inter Miami en Florida.

conoció a durante un entrenamiento del Inter Miami en Florida. Se prevé la asistencia de Lionel Messi a la carrera del Gran Premio de Miami este domingo.