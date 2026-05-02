Inter Miami y Orlando City se enfrentan este sábado 2 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 11 de la MLS 2026. El clásico de la ciudad se lleva a cabo en el Estadio Nu y comienza a las 17:30hs (CDMX).
Por el lado del local, Inter Miami se ubica 2° en la Conferencia Este con 19 puntos. El equipo liderado por Lionel Messi viene de empatar 1-1 con New England Revolution y acumula una racha de 11 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.
Con respecto a la visita, Orlando City atraviesa un mal momento al ubicarse 14° en la Conferencia Este con tan solo 7 puntos en 10 encuentros disputados, aunque el equipo viene de ganarle por 3-2 a New England Revolution por la US Open Cup.
La probable alineación de Inter Miami
- Dayne St Clair
- Gonzalo Luján
- Maximiliano Falcón
- Micael
- Facundo Mura
- Rodrigo De Paul
- David Ruiz
- Noah Allen
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
La probable alineación de Orlando City
- Maxime Crépeau
- Zarakia Taifi
- Iago Silva
- Robin Jansson
- Adrián Marín
- Iván Angulo
- Braian Ojeda
- Luis Otávio
- Tiago Souza
- Justin Ellis
- Martín Ojeda