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¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Orlando City por la MLS 2026

Inter Miami y Orlando City se enfrentan este sábado por la MLS. Los titulares de ambos equipos para el clásico de la ciudad.

Lionel Messi busca ganarle a Orlando City
© Getty ImagesLionel Messi busca ganarle a Orlando City

Inter Miami y Orlando City se enfrentan este sábado 2 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 11 de la MLS 2026. El clásico de la ciudad se lleva a cabo en el Estadio Nu y comienza a las 17:30hs (CDMX).

Por el lado del local, Inter Miami se ubica 2° en la Conferencia Este con 19 puntos. El equipo liderado por Lionel Messi viene de empatar 1-1 con New England Revolution y acumula una racha de 11 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.

Con respecto a la visita, Orlando City atraviesa un mal momento al ubicarse 14° en la Conferencia Este con tan solo 7 puntos en 10 encuentros disputados, aunque el equipo viene de ganarle por 3-2 a New England Revolution por la US Open Cup.

La probable alineación de Inter Miami

  • Dayne St Clair
  • Gonzalo Luján
  • Maximiliano Falcón
  • Micael
  • Facundo Mura
  • Rodrigo De Paul
  • David Ruiz
  • Noah Allen
  • Lionel Messi
  • Luis Suárez
  • Germán Berterame

La probable alineación de Orlando City

  • Maxime Crépeau
  • Zarakia Taifi
  • Iago Silva
  • Robin Jansson
  • Adrián Marín
  • Iván Angulo
  • Braian Ojeda
  • Luis Otávio
  • Tiago Souza
  • Justin Ellis
  • Martín Ojeda
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Patricio Hechem
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