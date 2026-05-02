Inter Miami y Orlando City se enfrentan este sábado 2 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 11 de la MLS 2026. El clásico de la ciudad se lleva a cabo en el Estadio Nu y comienza a las 17:30hs (CDMX).

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Por el lado del local, Inter Miami se ubica 2° en la Conferencia Este con 19 puntos. El equipo liderado por Lionel Messi viene de empatar 1-1 con New England Revolution y acumula una racha de 11 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.

Con respecto a la visita, Orlando City atraviesa un mal momento al ubicarse 14° en la Conferencia Este con tan solo 7 puntos en 10 encuentros disputados, aunque el equipo viene de ganarle por 3-2 a New England Revolution por la US Open Cup.

La probable alineación de Inter Miami

Dayne St Clair

Gonzalo Luján

Maximiliano Falcón

Micael

Facundo Mura

Rodrigo De Paul

David Ruiz

Noah Allen

Lionel Messi

Luis Suárez

Germán Berterame

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La probable alineación de Orlando City