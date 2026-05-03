Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Saudi Pro League tras la derrota de Al-Nassr y el tanto de Julián Quiñones

Este domingo 3 de mayo puede quedar marcado en la temporada del Al-Nassr. El equipo de Cristiano Ronaldo visitó al Al-Qadisiya por la Jornada 31 de la Saudi Pro League con la obligación de ganar para acercarse al título doméstico, pero finalmente terminaron cayendo derrotados 3-1 de dura manera, complicando sus aspiraciones de campeón.
Ahora, los números marcan que Al-Nassr sigue siendo líder con 79 puntos, pero con un partido más que su escolta Al-Hilal, que acumula 74. En caso de que el máximo perseguidor consiga una victoria el martes cuando se ponga al día con su respectivo encuentro, la diferencia podría ser solamente de dos puntos a falta de solo tres compromisos.
Lo que sigue para ambos equipos es enfrentarse en la Jornada 33, el próximo martes 12 de mayo. Ese partido será, sin dudas, el que termine de definir al próximo campeón de la liga o por lo menos dejarlo a las puertas de la conquista más deseada.
Por otro lado, en la lucha de goleo volvió a aparecer Julián Quiñones. El mexicano fue el encargado de ponerle cifras definitivas a la victoria de los suyos y así se alejó un poco más en la cima de la tabla que ubica a los máximos anotadores de la competencia. El ex América alcanzó la línea de los 29 tantos y se alejó a dos de Ivan Toney, su máximo perseguidor.
⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Julián Quinoñes 🇲🇽— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 3, 2026
AL QADSIAH ASSOMME AL NASSR ! 🤯
29 BUTS EN 28 MATCHS POUR LE MEILLEUR BUTEUR DE LA SPL 🔥🔥
78’ | Al Qadsiah 3 – 1 Al Nassr pic.twitter.com/5qgqCEwKC7
La tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26
Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Julián Andrés Quiñones
|Al Qadisiya
|29
|2
|Ivan Toney
|Al-Ahli
|27
|3
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|25
|4
|Roger Martínez
|Al Taawon
|20
|5
|Joao Félix
|Al-Nassr
|17
En síntesis
- Al-Nassr perdió 3-1 ante Al-Qadisiya en la jornada 31 de la Saudi Pro League.
- El equipo liderado por Cristiano Ronaldo mantiene el liderato con 79 puntos actualmente.
- Julián Quiñones alcanzó los 29 goles tras anotar en la victoria de su equipo.