Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Saudi Pro League tras la derrota de Al-Nassr y el tanto de Julián Quiñones

Este domingo 3 de mayo puede quedar marcado en la temporada del Al-Nassr. El equipo de Cristiano Ronaldo visitó al Al-Qadisiya por la Jornada 31 de la Saudi Pro League con la obligación de ganar para acercarse al título doméstico, pero finalmente terminaron cayendo derrotados 3-1 de dura manera, complicando sus aspiraciones de campeón.

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Ahora, los números marcan que Al-Nassr sigue siendo líder con 79 puntos, pero con un partido más que su escolta Al-Hilal, que acumula 74. En caso de que el máximo perseguidor consiga una victoria el martes cuando se ponga al día con su respectivo encuentro, la diferencia podría ser solamente de dos puntos a falta de solo tres compromisos.

Lo que sigue para ambos equipos es enfrentarse en la Jornada 33, el próximo martes 12 de mayo. Ese partido será, sin dudas, el que termine de definir al próximo campeón de la liga o por lo menos dejarlo a las puertas de la conquista más deseada.

Por otro lado, en la lucha de goleo volvió a aparecer Julián Quiñones. El mexicano fue el encargado de ponerle cifras definitivas a la victoria de los suyos y así se alejó un poco más en la cima de la tabla que ubica a los máximos anotadores de la competencia. El ex América alcanzó la línea de los 29 tantos y se alejó a dos de Ivan Toney, su máximo perseguidor.

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⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Julián Quinoñes 🇲🇽



AL QADSIAH ASSOMME AL NASSR ! 🤯



29 BUTS EN 28 MATCHS POUR LE MEILLEUR BUTEUR DE LA SPL 🔥🔥



78’ | Al Qadsiah 3 – 1 Al Nassr pic.twitter.com/5qgqCEwKC7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 3, 2026

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26

# Jugador Club Goles 1 Julián Andrés Quiñones Al Qadisiya 29 2 Ivan Toney Al-Ahli 27 3 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 25 4 Roger Martínez Al Taawon 20 5 Joao Félix Al-Nassr 17

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En síntesis