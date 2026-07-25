Liverpool vs. Sunderland: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

Liverpool se enfrenta con Sunderland este sábado 25 de julio en el primer amistoso del nuevo ciclo de los Reds. Recordemos que Arne Slot ya no es más el entrenador del equipo de Merseyside y quien lo reemplazó fue Andoni Iraola, el ex técnico del Bournemouth.
Es decir que este será el debut no oficial de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool. El partido entre los dos equipos de la Premier League comienza a las 16:00hs (Ciudad de México) y se disputa en el estadio Geodis Park, ubicado en Nashville, Estados Unidos.
Liverpool viajó a los Estados Unidos con un plantel de 32 futbolistas entre algunos del primer equipo y otros jóvenes. Jugadores importantes como Virgil Van Dijk, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak, entre otros, todavía no se incorporaron tras el Mundial 2026.
Hora del amistoso entre Liverpool y Sunderland
- México: 16:00hs (CDMX)
- Argentina: 19:00hs
- España: 00:00hs
- Colombia: 17:00hs
- Estados Unidos: 18:00hs (ET)
Dónde ver el amistoso internacional
El amistoso internacional entre Liverpool y Sunderland puede verse en México de manera gratuita a través de Claro Sports. Tanto en Centroamérica como en Sudamérica también se puede observar el partido por dicha plataforma.
- México: Claro Sports
- Centroamérica: Claro Sports
- Sudamérica: Claro Sports
- España: Sin transmisión
- Estados Unidos: ESPN y FuboTV
Probables alineaciones de Liverpool y Sunderland
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Jacquet, Gomez, Kerkez; Szoboszlai, Jones; Morrison, Elliott, Ngumoha; Chiesa
- Sunderland: Ellborg; Mukiele, O’Nien, Reinildo, Hume; Browne, Rigg; Scott, Le Fée, Tutierov; Ogunsuyi.