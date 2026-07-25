A Vinícius Jr le queda un año de contrato con Real Madrid y el conjunto merengue no quiere que se vaya libre.

El mercado de fichajes en Europa comienza a moverse después de la finalización del Mundial 2026. Y el fin de semana empezó con una noticia inesperada relacionada a que el Arsenal ha empezado a explorar la idea de fichar a Vinícius Jr, actual futbolista del Real Madrid.

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De acuerdo a lo informado por el periodista británico David Ornstein en The Athletic, el Arsenal tiene interés en el brasileño y hay aprobación en toda la cúpula deportiva del equipo de la Premier League para intentar fichar a Vinícius Jr.

Lo que hace posible la transferencia es que al brasileño solo le queda un año de contrato con el Real Madrid y el extremo aún no renovó su vínculo con el conjunto merengue hasta ahora. Y, si Vinícius Jr no lo extiende, el futbolista podría irse libre la próxima temporada.

El Real Madrid quiere evitar que esto suceda y es por eso no es imposible que decida vender al brasileño en este mercado, aunque aún el club español no habría tomado ninguna decisión. David Ornstein aclaró que todavía no hay negociaciones entre el Arsenal y el conjunto merengue.

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A Vinícius Jr le queda un año de contrato con Real Madrid (Getty Images)

El valor de Vinícius Jr y su posible reemplazante

El sitio especializado Transfermarkt tasó a Vinícius Jr en 140 millones de euros aproximadamente. En las últimas horas se reportó que Real Madrid ofertó 100 millones de euros por Yan Diomandé, el joven de 19 años que fue una de las revelaciones del Mundial 2026.

Vinícius Jr dejó de mostrar su mejor nivel desde la llegada de Kylian Mbappé porque el galo fue convirtiéndose en el líder ofensivo del Real Madrid. El interés del Arsenal recién es el comienzo de una novela que podría ir avanzando a fuego lento y habrá que esperar a ver si el brasileño renueva o no su contrato con el merengue.

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En síntesis